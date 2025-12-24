Per celebrare il decennale della scomparsa di Primo dei Cor Veleno, Aldebaran Records – in collaborazione con il padre Mauro Belardi, i Cor Veleno e il regista Ibbanez – pubblicherà per la prima volta in vinile il singolo di Primo & Squarta “Cdce (Carne Da Campagna Elettorale)”, originariamente uscito nel 2013 e finora disponibile soltanto tramite videoclip su YouTube. La nuova uscita è prevista a partire dal primo gennaio 2026 e si presenta come un omaggio significativo all’artista scomparso dieci anni fa.

Il brano, prodotto da Squarta, non è mai stato distribuito sulle piattaforme streaming ed è costruito come una testimonianza musicale dell’atmosfera elettorale dell’epoca.

La versione “10th Anniversary” include oltre alla traccia originale anche le versioni strumentale, a cappella e un remix di Big Joe con relativa strumentale. Il vinile sarà un 12 pollici da 180 grammi, in colore rosso trasparente con incisione DMM, prodotto in una tiratura limitatissima di 300 copie. Ogni disco è assemblato a mano e unico: sono previste diverse combinazioni cromatiche, realizzate in serie da 50 copie ciascuna. Il progetto grafico, curato da Ibbanez secondo i gusti di Primo, è concepito con tecnica di toner transfer su sei frame estratti dal videoclip, sovrapposti a stencil bicolore con le sagome di Primo, Squarta e il titolo del brano. La sleeve include una cartolina in formato A5, con frame video e crediti, impaginata come un manifesto da campagna elettorale.

Il preorder sarà disponibile dal primo gennaio in esclusiva sul sito di Aldebaran Records.

Un vinile per ricordare Primo

Il progetto testimonia non solo il valore artistico della traccia ma anche l’importanza del vinile come forma tangibile di memoria. “Cdce (Carne Da Campagna Elettorale)” assume una nuova vita con questo supporto fisico, pensato come oggetto da collezione più che come singola uscita discografica. L’intento appare duplice: restituire al brano una materialità che ne restituisca l’identità e celebrare Primo con un’edizione che desidera essere strumento di memoria collettiva.

La tiratura limitata e la cura artigianale sottolineano inoltre l’attenzione al dettaglio e all’unicità di ogni copia.

L’uso del toner transfer e la scelta del colore rendono ciascun pezzo diverso dagli altri, mentre la cartolina interna valorizza i contenuti visivi legati al videoclip originale come un vero “manifesto” affettivo e politico.

Cor Veleno: la storia

I Cor Veleno, collettivo emergente della scena hardcore hip hop italiana nato all’inizio degli anni novanta, hanno visto Primo Brown, Grandi Numeri e il produttore Squarta come elementi fondanti della loro identità artistica. Primo è scomparso il primo gennaio 2016 a 39 anni, e da allora il gruppo ha proseguito con riti tributo e produzioni, come l’album Lo spirito che suona (2018) e il più recente Fuoco sacro (2024).

Il singolo “Carne Da Campagna Elettorale” si inserisce in una narrazione più ampia della band, che ha sempre intrecciato musica, memoria e comunità. L’uscita in vinile funge dunque da ponte tra l’eredità di Primo e il presente del gruppo, consolidando un legame tra passato, oggetto e ascolto.