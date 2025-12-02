Il terzo capitolo della serie cinematografica “Wake Up Dead Man” sarà disponibile su Netflix dal 12 dicembre. L’annuncio arriva dopo l’ampio seguito riscosso dalle prime due pellicole, che hanno ottenuto una solida popolarità tra gli amanti del genere thriller e mistery. La saga, che vede come protagonista principale l’investigatore interpretato da Daniel Craig, ha attratto pubblico e critica per l’intreccio narrativo e per la regia di Rian Johnson, già noto per la realizzazione di film come “Knives Out”. “Wake Up Dead Man” è infatti il terzo capitolo della serie, dopo “Knives Out” (2019) e “Glass Onion” (2022).

Prima dell'arrivo sulla piattaforma, il film sarà distribuito anche in selezionate sale cinematografiche.

La saga tra cinema e streaming

“Wake Up Dead Man” si inserisce nel filone in crescita dei film gialli contemporanei che mescolano elementi classici con un linguaggio cinematografico moderno. Il primo capitolo, distribuito nelle sale, ha saputo reinterpretare la struttura del whodunit, offrendo al pubblico una nuova prospettiva sulle indagini e sui giochi di ingegno tra vittima e colpevole. Il secondo episodio ha consolidato il successo, ottenendo apprezzamenti sia in ambito nazionale che internazionale, anche grazie al cast corale e alle sceneggiature ricche di riferimenti alla tradizione del giallo anglosassone.

L’ascesa dei film originali sulle piattaforme digitali

La scelta di rendere disponibile il terzo film direttamente su una piattaforma streaming come Netflix riflette una tendenza sempre più significativa nel panorama dell’industria cinematografica. Molte produzioni di successo, soprattutto nel genere thriller e investigativo, optano per la distribuzione digitale sia per abbracciare un pubblico più vasto sia per rispondere alle nuove abitudini degli spettatori. Secondo dati forniti da Netflix, gli utenti manifestano un crescente interesse per contenuti originali e per saghe che offrono continuità narrativa. Questa strategia consente al pubblico di seguire le storie senza soluzione di continuità, con la possibilità di recuperare i capitoli precedenti alla pubblicazione delle nuove uscite.

I film diretti da Johnson, noto per la capacità di coniugare tono ironico e tensione narrativa, rappresentano un esempio di come il cinema di genere possa rinnovarsi grazie anche alle opportunità offerte dalle piattaforme digitali. Nel contesto italiano, la diffusione di film gialli moderni ha visto un incremento negli ultimi anni, con la presenza nelle sale di pellicole internazionali e la trasmissione su piattaforme streaming dei titoli più attesi.