Sono iniziate a Torino le riprese del film "I figli della scimmia", la nuova opera diretta da Tommaso Landucci. La scelta del capoluogo piemontese come location principale sottolinea la crescente attrattiva della città per le produzioni cinematografiche nazionali.

"I figli della scimmia": Tommaso Landucci sceglie Torino

La pellicola, la cui regia è affidata a Tommaso Landucci, cineasta già noto per i suoi recenti lavori nel panorama italiano, ha preso avvio nell’area urbana torinese. Il progetto mira a valorizzare i paesaggi e le location caratteristiche della città, inserendole in un racconto cinematografico contemporaneo.

Landucci ha espresso apprezzamento per gli scenari urbani unici offerti da Torino, ritenuti ideali per creare l'atmosfera richiesta dalla sceneggiatura. Le prime scene sono state girate in zone significative del capoluogo, e il set rimarrà attivo in città per le prossime settimane.

"I figli della scimmia" rappresenta una nuova sfida artistica per il regista, che con questa produzione esplora un percorso tematico e stilistico inedito. La troupe coinvolge professionisti locali e tecnici provenienti da altre regioni, a testimonianza della vitalità del settore cinematografico piemontese e dell'attrattiva che Torino esercita su registi e produttori.

Torino si conferma polo del cinema

Negli ultimi anni, Torino si è affermata come uno dei principali centri di produzione del cinema italiano.

Questo successo è supportato dalla Film Commission Torino Piemonte, ente fondato nel 2000 con l'obiettivo di promuovere le produzioni audiovisive sul territorio. La città ha ospitato numerosi set, sfruttando la diversità delle sue architetture, dei parchi e delle aree postindustriali.

La scelta di Torino per produzioni di rilievo come "I figli della scimmia" consolida il suo ruolo centrale nel panorama cinematografico nazionale. La città rafforza così il legame tra il territorio e le arti visive contemporanee, contribuendo allo sviluppo economico locale e promuovendo collaborazioni tra istituzioni culturali, enti pubblici e privati.