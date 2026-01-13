Con la sua ultima commedia diretta da Gennaro Nunziante, Checco Zalone ha segnato un traguardo storico: in sole tre settimane di programmazione, “Buen Camino” ha incassato 65.689.125 euro, superando il precedente record detenuto da “Quo Vado?” (65.365.736 euro) e diventando il film italiano con il maggior incasso di sempre al botteghino nazionale.

Un successo inarrestabile

Il film ha stabilito una serie di primati fin dal debutto: il 25 dicembre ha incassato 5.671.922 euro, il miglior risultato mai registrato in Italia per un film nel giorno di Natale, con una quota di mercato del 78,8%, riportando il botteghino italiano a livelli che non si vedevano dal 2011.

Il giorno successivo, a Santo Stefano, ha sfiorato gli 8 milioni, portando il totale dei primi due giorni a quasi 14 milioni e superando anche titoli internazionali come “Avatar – Fuoco e Cenere”. Nel primo weekend ha totalizzato quasi 27 milioni in quattro giorni, segnando la migliore apertura natalizia di sempre in Italia. Il primo gennaio ha incassato oltre 5 milioni, portando il totale a oltre 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori.

Il sorpasso al botteghino

Durante la seconda settimana, “Buen Camino” ha superato i 53 milioni, superando i precedenti successi di Zalone come “Sole a Catinelle” e “Tolo Tolo”, e si è attestato come il terzo film con il maggiore incasso nella storia del cinema italiano, dopo “Avatar” e “Quo Vado?”.

In meno di venti giorni ha superato i 65 milioni, stabilendo il nuovo record per un film italiano al box office. Un risultato straordinario.

Il successo di “Buen Camino” conferma la forza del duo Zalone–Nunziante nel panorama cinematografico nazionale e il potere di attrazione trasversale del loro cinema.

Chi è Checco Zalone

Checco Zalone è il nome d’arte di Luca Medici, attore, comico, sceneggiatore e cantante italiano. È noto per le sue commedie di grande successo al botteghino, tra cui “Quo Vado?”, “Sole a Catinelle” e “Tolo Tolo”, spesso realizzate in collaborazione con il regista Gennaro Nunziante.