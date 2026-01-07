Il murale realizzato da Mimmo Rotella nel 1987 sull’edificio centrale delle Poste Italiane a Catanzaro è tornato a nuova luce grazie a un restauro concluso nel gennaio 2026. L’iniziativa, promossa dal Comune di Catanzaro in collaborazione con Poste Italiane, ha visto la partecipazione della Fondazione Mimmo Rotella e il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Catanzaro. Il restauro ha restituito all’opera la sua piena leggibilità cromatica e materica, dopo anni di esposizione agli agenti atmosferici che avevano compromesso colori e superfici.

L’opera di Rotella, tra i protagonisti del Nouveau Réalisme, rappresenta una testimonianza del dialogo tra arte e spazio urbano.

L’intervento, eseguito da tecnici specializzati selezionati tramite bando pubblico, ha permesso di preservare sia la struttura originaria sia l’aspetto estetico. La superficie murale, di grandi dimensioni, domina una delle principali arterie cittadine e costituisce un punto di riferimento culturale e visivo. Il sindaco Nicola Fiorita ha dichiarato: “La valorizzazione di questa opera contribuisce a rafforzare l’identità culturale della nostra comunità ed è un omaggio a uno dei cittadini più illustri di Catanzaro”. La Fondazione Rotella ha sottolineato che l’intervento è stato svolto nel pieno rispetto delle tecniche originali dell’artista e in conformità ai criteri di tutela del patrimonio artistico.

Il significato del murale nella storia di Catanzaro

Il murale di Mimmo Rotella è stato realizzato nel 1987 in occasione di un progetto di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale e da Poste Italiane, con l’intento di avvicinare l’arte contemporanea alla vita quotidiana. L’opera, caratterizzata da una composizione dinamica di forme e colori, richiama i celebri décollage dell’artista e rappresenta una delle sue rare commissioni pubbliche eseguite in Calabria. Nel tempo, il murale è diventato una tappa per gli appassionati di arte moderna che visitano Catanzaro, oltre che un simbolo della rinascita culturale della città.

Dopo quasi quarant’anni dalla realizzazione, il restauro si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio artistico locale, sostenuto anche da iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e da visite guidate organizzate in collaborazione con la Fondazione Rotella.

L’opera restaurata sarà nuovamente presentata al pubblico nel corso di un evento speciale, con la partecipazione di autorità cittadine, artisti e studiosi dell’opera di Rotella.

Mimmo Rotella: biografia e arte

Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 – Milano, 2006) è stato uno degli artisti italiani più influenti nel panorama internazionale del secondo dopoguerra. Dopo aver studiato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Rotella si impone come uno dei principali esponenti del Nouveau Réalisme in Europa, grazie alla tecnica del décollage, ovvero la rimozione e ricomposizione di manifesti pubblicitari. Le sue opere, esposte nei più importanti musei europei e americani, indagano il rapporto tra arte e comunicazione di massa.

Il murale sulle Poste di Catanzaro è una delle poche testimonianze della sua arte nello spazio pubblico della città natale, cui l’artista è rimasto legato anche dopo il trasferimento a Roma e poi a Milano.

La Fondazione Mimmo Rotella, istituita nel 2000, promuove lo studio, la conservazione e la valorizzazione dell’eredità artistica e culturale dell’artista, sostenendo progetti di restauro e iniziative didattiche a livello nazionale e internazionale. L’intervento sull’opera di Catanzaro si inserisce dunque in una più ampia strategia per la diffusione del patrimonio rotelliano, rinnovando il dialogo tra la città e l’arte contemporanea.