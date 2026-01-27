La Rai ha espresso la propria posizione in merito alla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest, sottolineando la ferma volontà che il Paese prenda parte alla competizione. L’emittente italiana ha chiarito che le polemiche sollevate da alcuni artisti riguardano esclusivamente le scelte individuali degli stessi e non influenzano la linea editoriale o organizzativa della Rai. La questione si inserisce in un contesto di dibattito acceso, con diversi artisti che hanno manifestato dissenso rispetto alla presenza di Israele all’evento musicale internazionale.

La posizione della Rai sull’Eurovision

La Rai ha ribadito che la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest è una decisione che spetta all’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), l’ente organizzatore della manifestazione. L’emittente ha inoltre sottolineato che, in quanto membro dell’EBU, si attiene alle regole e alle decisioni prese a livello internazionale. La Rai ha quindi confermato la propria assoluta volontà di vedere Israele tra i Paesi partecipanti, distinguendo tra le scelte degli artisti e le responsabilità istituzionali.

Le reazioni degli artisti e il dibattito pubblico

Le polemiche relative alla presenza di Israele all’Eurovision hanno coinvolto diversi artisti italiani, alcuni dei quali hanno espresso pubblicamente la loro contrarietà.

Tuttavia, la Rai ha precisato che tali prese di posizione rappresentano opinioni personali e non riflettono la linea ufficiale dell’emittente. Il dibattito resta acceso anche tra il pubblico e gli addetti ai lavori, ma la Rai mantiene la propria posizione di neutralità rispetto alle questioni politiche, concentrandosi sull’aspetto artistico e sulla promozione della musica come strumento di dialogo internazionale.

La situazione rimane in evoluzione, ma al momento la Rai conferma la partecipazione di Israele all’Eurovision, ribadendo la distinzione tra le scelte degli artisti e le decisioni istituzionali.