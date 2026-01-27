Nella quarta stagione di Bridgerton, i protagonisti Luke Thompson e Yerin Ha hanno condiviso con l’Adnkronos una riflessione sul significato profondo delle loro storie, sottolineando come “nell’era delle relazioni usa e getta c’è bisogno di lentezza emotiva”. La serie, ambientata nell’epoca Regency, funge da specchio per analizzare il ritmo accelerato dei sentimenti contemporanei, un contesto in cui spesso manca il tempo necessario per una conoscenza autentica. Yerin Ha evidenzia come “non è necessario baciare una persona dopo il primo appuntamento.

Si può arrivare a un contatto più intimo anche dopo dieci incontri”, valorizzando così la scoperta graduale dell’altro. La stagione, suddivisa in due parti, sarà disponibile su Netflix: i primi quattro episodi dal 29 gennaio e i restanti dal 26 febbraio.

La trasformazione di Benedict e la figura di Sophie

Luke Thompson descrive la significativa evoluzione del suo personaggio, Benedict Bridgerton, come un momento cruciale di integrazione tra fantasia e realtà. Grazie alla presenza di Sophie, Benedict “mette insieme tutte le parti della sua vita, quella più fantastica e quella più reale. Grazie a lei cresce, fa un passo avanti”. Il personaggio si manifesta come un uomo libero da rigide definizioni identitarie, mosso da curiosità e apertura, la cui sessualità non rappresenta un elemento definitorio.

Nel ruolo di Sophie Baek, Yerin Ha incarna una “Cenerentola moderna”: un personaggio autonomo, con difese elevate, non incline ad accontentarsi e impegnato in un percorso di autoscoperta e di ricerca dell’amore.

Nuove consapevolezze per i personaggi secondari

Parallelamente alle vicende della coppia principale, anche Eloise, Francesca e Colin affrontano nuove e importanti tappe di crescita. Eloise, fedele alla sua natura anticonformista, rifiuta le convenzioni del matrimonio e si dichiara orgogliosamente “zitella”. Colin vive un periodo di stabilità, forte della sua posizione di padre e marito. Francesca, invece, evolve nella sua nuova vita familiare, imparando a comunicare efficacemente e a difendere i propri bisogni.

Anche il rapporto tra Queen Charlotte e Lady Danbury attraversa una fase critica: le due donne, abituate a rappresentare un punto di riferimento reciproco, si confrontano con ferite profonde e con la difficoltà di ristabilire la fiducia.

La quarta stagione di Bridgerton si configura, dunque, come un racconto incentrato sulla crescita emotiva, sulla ricerca di relazioni autentiche e sull’inclusività, in cui ogni personaggio intraprende il proprio percorso con delicatezza e profondità.