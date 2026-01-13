Gli Statuto, storica band della scena mod italiana, hanno annunciato la ristampa di due album fondamentali: Tempi Moderni e Riskatto. L'uscita è prevista per il 13 febbraio 2026. Questa iniziativa celebra due lavori che hanno segnato la storia musicale e culturale della Torino degli anni Ottanta e Novanta.

Le ristampe di Tempi Moderni (1988) e Riskatto (1991) saranno disponibili in vinile nero 180g, picture disc e CD. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i quarant'anni di attività degli Statuto, che proseguiranno nel 2026 con altri progetti discografici.

Gli Statuto e la scena musicale torinese

Fondati a Torino nel 1983, gli Statuto sono tra i principali rappresentanti del movimento mod italiano. La band si distingue per il legame con la cultura urbana e per il messaggio sociale espresso nei testi. Tempi Moderni (1988) è uno dei primi lavori della scena mod nazionale a ottenere attenzione mediatica, con brani come In fabbrica e Qui non c’è il mare.

Riskatto, uscito nel 1991, consolida il successo del gruppo con una proposta musicale che fonde rock, ska e soul, affrontando tematiche legate al lavoro, alle trasformazioni urbane e all’identità giovanile. Gli Statuto hanno sempre avuto un rapporto privilegiato con Torino: molte copertine e testi si rifanno a luoghi simbolici e ai cambiamenti vissuti dalla città tra gli anni Ottanta e Novanta.

Ristampe: formati e valore per i fan

Le nuove edizioni dei due album saranno pubblicate in vinile nero 180g, picture disc e CD, permettendo agli appassionati di riscoprire due dischi che hanno segnato la storia della scena alternativa e mod in Italia.

Nel corso degli anni, Tempi Moderni e Riskatto sono diventati riferimenti imprescindibili per chi ha seguito l’evoluzione della scena alternativa e mod in Italia, considerati oggetti di culto e testimonianze di una stagione musicale e sociale che ha segnato Torino e il nord Italia. Il successo delle edizioni originali ha determinato una forte richiesta di ristampe, oggi soddisfatta in occasione dei quarant'anni dalla fondazione degli Statuto.