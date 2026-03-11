Lo chef austriaco Wolfgang Puck prepara per la 32ª volta il menu della cena post-Oscar. L'evento, che si svolgerà nella Ray Dolby Ballroom di Los Angeles, vedrà circa 1.500 ospiti accedere a un banchetto con più di 70 piatti firmati Puck dopo la cerimonia. A supportare lo chef, un team composto da 75 cuochi per le portate salate, 45 pasticceri e oltre 300 addetti tra camerieri e personale di sala.

Tra i classici immancabili figurano mac and cheese, pizza, mini hamburger di wagyu, chicken pot pie e cracker al salmone a forma di statuetta, che celebrano l'affidabilità del comfort food d’autore.

Il catering prevede circa 600 pizze, 3.000 agnolotti ai carciofi, 2.000 Oscar di cioccolato, 90 chili di costata di manzo stagionata, 136 chili di salmone affumicato, 227 chili di funghi selvatici e 181 chili di formaggi. Non mancano tocchi di lusso come 14 chili di caviale Kaluga e otto litri di oro liquido alimentare a 24 carati per decorazioni scintillanti.

Le novità gastronomiche del Governors Ball

In questa edizione spiccano diverse novità: una stazione izakaya ispirata ai pub giapponesi, un angolo sushi con handroll, nigiri e riso croccante, uno strudel di mele basato sulla ricetta della madre dello chef, e una macchina speciale per gelato in grado di erogare creme fresche durante tutta la notte.

Il menu è studiato per rispettare anche esigenze alimentari particolari. Lo chef ricorda l'esperienza con Joaquin Phoenix, vincitore di Oscar, che seguiva una dieta vegana: «Gli servimmo i nostri piatti vegani… questo è il miglior ristorante vegano del mondo», ha raccontato Puck.

Una tradizione decennale dell’alta cucina Hollywoodiana

Wolfgang Puck è il catering ufficiale del Governors Ball da oltre tre decadi. Già nel 1994 la Academy lo invitò a realizzare il menu ufficiale; da allora, ogni anno propone un percorso che mescola comfort food e innovazione. Il format prevede stazioni live, porzioni finger food e dolci iconici, tra cui i celebri mini-Oscar di cioccolato ricoperti d’oro a 24 carati, ormai signature del banchetto.

Stazioni sushi, pizza gourmet, chicken pot pie al tartufo nero e mac and cheese arricchiti rispondono alla ricerca di familiarità delle star dopo una lunga serata.

Wolfgang Puck: dal ristorante d’élite all’evento più esclusivo dello showbiz

Puck, nato in Austria e trapiantato a Los Angeles, ha costruito un impero gastronomico che spazia da ristoranti raffinati a fast food di lusso e servizi di catering globale. Il Governors Ball rappresenta il suo evento gastronomico più visibile, con migliaia di piatti serviti ogni anno in tempi ristretti e in condizioni di alta spettacolarità. Le sue ricette, dalla pizza al salmone affumicato al comfort sofisticato, unite ai dolci dorati, raccontano l'incontro tra arte culinaria e glamour hollywoodiano.