Nell’attesa della Notte degli Oscar, il fine settimana cinematografico si preannuncia ricco di proposte per tutti i gusti. Con ben nove film in uscita, la programmazione spazia dal melodramma al thriller-fantasy, includendo anche un racconto che affronta la caduta del nazismo attraverso lo sguardo innocente di un dodicenne.

A completare l’offerta, due documentari che esplorano figure e luoghi affascinanti: “Lady Nazca – La signora delle linee”, dedicato alla studiosa Maria Reiche e al suo impegno per le misteriose linee di Nazca in Perù, e “E.1027 – Eileen Gray e la casa sul mare”, incentrato sulla figura dell’icona modernista Eileen Gray e la sua celebre villa sulla Costa Azzurra.

I titoli principali che arrivano nelle sale sono:

• REMINDERS OF HIM – LA PARTE MIGLIORE DI TE, un melodramma ispirato al bestseller di Colleen Hoover, che narra il tentativo di una madre di riconciliarsi con la figlia dopo un periodo di detenzione.

• IL TESTAMENTO DI ANN LEE, film storico-musicale diretto da Mona Fastvold, che ripercorre la vita della fondatrice degli Shakers e la sua visione di un’utopia comunitaria basata su principi di purezza, uguaglianza e condivisione.

• IL QUIETO VIVERE di Gianluca Matarrese, un’opera di cinema verità che documenta una faida familiare calabrese, con la partecipazione di parenti del regista.

• L’ISOLA DEI RICORDI di Fatih Akin, ambientato sull’isola di Amrum nella primavera del 1945.

Il film esplora il declino del Terzo Reich attraverso gli occhi del giovane Nanning, diviso tra una madre filonazista e un padre funzionario del partito.

• KEEPER – L’ELETTA, uno psycho-thriller di Oz Perkins con Tatiana Maslany, dove una coppia in fuga romantica si ritrova isolata in una baita, affrontando presenze inquietanti legate al passato del luogo.

• I documentari LADY NAZCA – LA SIGNORA DELLE LINEE e E.1027 – EILEEN GRAY E LA CASA SUL MARE.

Uno sguardo approfondito su “L’isola dei ricordi” e “Keeper”

“L’isola dei ricordi” (titolo originale Amrum), film storico drammatico del 2025 diretto da Fatih Akin, trae spunto dai ricordi d’infanzia di Hark Bohm sull’isola di Amrum. La narrazione si concentra sul dodicenne Nanning e sulla sua famiglia, privilegiata nonostante il conflitto bellico, offrendo uno spaccato del crollo del regime nazista attraverso dinamiche familiari.

Presentato al Festival di Cannes 2025, il film ha debuttato nelle sale italiane il 12 marzo 2026. La critica ha lodato la scelta narrativa di utilizzare lo sguardo infantile per rivelare le verità della guerra, come evidenziato da una valutazione di 7½ del Corriere della Sera.

“Keeper”, folk horror psicologico del 2025 diretto da Osgood Perkins, segue Liz e Malcolm (Tatiana Maslany e Rossif Sutherland) durante un weekend romantico in una baita isolata. La loro fuga d’amore si trasforma in un incubo soprannaturale con l’apparizione di presenze sinistre. Il film ha suscitato reazioni contrastanti: apprezzamenti per la regia suggestiva e l’interpretazione di Maslany, critiche invece per una trama ritenuta convenzionale e un ritmo narrativo lento.

Contestualizzazione e rilevanza della programmazione

Questa selezione cinematografica, in prossimità degli Oscar, offre un panorama diversificato che include storie emotive, ritratti biografici e riflessioni storiche attraverso prospettive inedite. “L’isola dei ricordi” esplora l’intersezione tra memoria individuale e collettiva, mentre “Keeper” prosegue l’esplorazione del genere horror con un approccio estetico e psicologico distintivo.

La programmazione alterna finzione e realtà, passato e presente, proponendo al pubblico italiano stimoli narrativi e interpretativi di notevole interesse.