La commedia musicale Tootsie torna nei teatri italiani a partire dal 6 gennaio 2026, con Paolo Conticini nel ruolo del protagonista. L'attore, noto per il suo lavoro tra cinema, tv e teatro, sarà il volto di questa nuova tournée. Lo spettacolo, liberamente tratto dall’omonimo film diretto da Sydney Pollack nel 1982, è diretto da Massimo Romeo Piparo e adattato da Edoardo Erba. La produzione è a cura della PeepArrow Entertainment e del Teatro Sistina.

Il tour nazionale inizierà al Teatro Ebe Stignani di Imola il 6 gennaio 2026. Dopo Imola, lo spettacolo toccherà diverse città italiane, tra cui Vicenza, Roma, Firenze, Messina, Imperia, Modena e Bolzano, forte del successo riscosso nella precedente stagione.

La versione italiana conserva lo spirito brillante e satirico dell’originale, affrontando con ironia il tema dell’identità e dei ruoli di genere. Massimo Romeo Piparo sottolinea come Tootsie resti una fotografia esilarante del mondo dello spettacolo.

Il ritorno di un classico teatrale

Tootsie è una delle commedie più apprezzate del cinema degli anni Ottanta. Il film, con Dustin Hoffman, narra la storia di Michael Dorsey, un attore in crisi che si traveste da donna per trovare lavoro, ottenendo un successo inaspettato. La versione teatrale riprende la struttura narrativa, amplificando le potenzialità comiche e satiriche del palcoscenico. Paolo Conticini, forte della sua esperienza nei registri comici e teatrali, porta in scena la sua versatilità interpretativa.

Il Teatro Ebe Stignani di Imola sarà la prima tappa di un tour che toccherà alcune delle principali città italiane. Gli organizzatori evidenziano l'importanza del progetto nella programmazione culturale nazionale, grazie anche al lavoro di Massimo Romeo Piparo, regista noto per aver portato in scena alcuni dei maggiori successi del teatro musicale. L’adattamento di Edoardo Erba preserva il tono originale, rendendo attuali le tematiche affrontate dalla storia di Tootsie.

PeepArrow Entertainment e Teatro Sistina: la commedia musicale in Italia

PeepArrow Entertainment e Il Sistina sono due realtà importanti nel panorama del teatro musicale italiano. PeepArrow, fondata e diretta da Massimo Romeo Piparo, produce da anni spettacoli di successo, promuovendo titoli internazionali e italiani.

Il Teatro Sistina di Roma, gestito dalla stessa società, è un punto di riferimento per il musical nel paese, sia come luogo di produzione che come motore per la distribuzione di nuove produzioni in tour nazionale.

L’impegno del Sistina e della PeepArrow si concretizza anche in progetti di formazione e divulgazione, coinvolgendo pubblici di ogni età nell’esperienza teatrale. Lo spettacolo Tootsie si inserisce nella programmazione di rilievo che caratterizza ogni stagione. Massimo Romeo Piparo, più volte premiato per la sua attività, continua a lavorare all'adattamento di opere classiche e moderne, avvicinando un pubblico sempre più ampio al teatro musicale italiano.