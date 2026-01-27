L'amministratore delegato della Rai, Gian Paolo Rossi, ha ribadito il ruolo centrale dell'azienda come modello di servizio pubblico, evidenziando l'importanza di puntare su giovani e digitale per il futuro. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un intervento in cui Rossi ha illustrato le strategie che la Rai intende adottare per rafforzare la propria posizione nel panorama mediatico nazionale.

'Servizio pubblico' e innovazione

Gian Paolo Rossi ha sottolineato come la Rai rappresenti un punto di riferimento per il servizio pubblico in Italia, grazie a una programmazione che mira a informare, educare e intrattenere.

L'AD ha evidenziato la necessità di rinnovare i contenuti e le modalità di fruizione, con particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere la Rai sempre più accessibile e vicina ai giovani, sfruttando le potenzialità offerte dalle piattaforme digitali.

Strategie per il futuro: giovani e digitale al centro

Tra le priorità indicate da Rossi figura l'investimento in tecnologie innovative e la creazione di contenuti pensati per un pubblico giovane. L'azienda intende rafforzare la propria presenza online e sui social network, sviluppando nuovi format e linguaggi adatti alle abitudini di consumo delle nuove generazioni. Questo approccio mira a garantire la continuità del servizio pubblico anche in un contesto mediatico in rapida evoluzione.

La Rai, secondo quanto illustrato dall'AD, continuerà a investire nella qualità dell'informazione e nella valorizzazione dei talenti interni, con l'obiettivo di mantenere alta la fiducia del pubblico e di rispondere alle sfide poste dalla trasformazione digitale. L'attenzione verso i giovani e il digitale rappresenta quindi un pilastro fondamentale della strategia aziendale per i prossimi anni.