Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco. Aveva 34 anni. Il corpo è stato rinvenuto al Fairmont San Francisco, dove i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino per un’emergenza medica. All’arrivo dei paramedici, la donna è stata dichiarata deceduta sul posto. La scena è stata affidata alla polizia e all’Ufficio del medico legale, ma al momento non è stata resa nota la causa del decesso e non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

I soccorsi e le indagini

I vigili del fuoco di San Francisco hanno confermato l’intervento alle 2:52 del mattino, seguito dall’arrivo della polizia alle 3:14 per la segnalazione di una persona deceduta. Il medico legale ha effettuato un primo sopralluogo, ma non ha ancora comunicato alcuna informazione ufficiale sulla causa della morte.

La carriera di Victoria Jones

Victoria Jones aveva intrapreso una breve carriera da attrice in giovane età. Aveva debuttato al cinema nel 2002 con “Men in Black II”, per poi apparire nella serie televisiva “One Tree Hill” (2003) e nel film “Le tre sepolture” (2005), diretto dal padre. In seguito si era allontanata dal mondo dello spettacolo.

Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei rappresentanti dell’attore.