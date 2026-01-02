Memo Remigi è stato ospite del programma ‘Ciao Maschio’, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda su Rai 1. Durante la trasmissione, il cantante ha ripercorso la sua vita sentimentale, soffermandosi sulla relazione con Barbara D’Urso, iniziata quando lei aveva diciannove anni. Remigi ha definito quel legame “un amore vero, bello e anche molto pulito”, vissuto con rispetto e intensità, nonostante la differenza d’età. La storia, nata a Milano poco dopo l’arrivo della D’Urso da Napoli, durò quattro anni. In quel periodo, racconta, “mia moglie mi ha buttato fuori di casa…”.

Remigi ha aggiunto che oggi non c’è più alcun contatto tra loro.

La relazione con Barbara D'Urso

Remigi ha descritto la relazione con Barbara D’Urso come un sentimento autentico, nato in un contesto di rispetto reciproco. La differenza d’età non ha impedito che il rapporto fosse vissuto con intensità. La storia si svolse a Milano, città in cui entrambi si trovavano all’inizio delle rispettive carriere, e durò quattro anni, un periodo che il cantante ricorda con chiarezza.

Le conseguenze della relazione

Il racconto di Remigi non si limita alla relazione con la D’Urso, ma si intreccia con la sua vita familiare. Il riferimento al fatto che la moglie lo abbia “buttato fuori di casa” suggerisce le tensioni che quella relazione generò nel suo matrimonio.

Tuttavia, Remigi sottolinea di aver sempre agito con responsabilità e di non aver mai voluto far soffrire le persone a lui vicine. Oggi, afferma, non c’è più alcun contatto con Barbara D’Urso.

La vicenda si inserisce in un quadro coerente con le precedenti dichiarazioni pubbliche di Memo Remigi.