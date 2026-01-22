In occasione della sua partecipazione a Sanremo, Mazzariello ha descritto il suo brano come un vero e proprio allarme rivolto alla società performativa. L’artista ha sottolineato come la canzone sia nata dall’esigenza di mettere in luce le difficoltà e le pressioni che molte persone vivono quotidianamente, costrette a mostrarsi sempre all’altezza delle aspettative altrui. Il tema centrale del brano si concentra proprio sulla necessità di fermarsi a riflettere su questi meccanismi sociali.

Un allarme contro la società performativa

Il messaggio che Mazzariello intende trasmettere con la sua canzone è una critica verso una società che impone standard elevati e spesso irraggiungibili.

L’artista ha spiegato che il brano vuole essere uno spunto di riflessione per chi si sente oppresso dalla necessità di apparire sempre perfetto e produttivo. La sua partecipazione a Sanremo rappresenta quindi non solo un momento artistico, ma anche un’occasione per portare all’attenzione del pubblico un tema di grande attualità.

Il percorso artistico di Mazzariello

Mazzariello è noto per la sua capacità di affrontare tematiche sociali attraverso la musica. Nel corso della sua carriera, ha spesso scelto di trattare argomenti legati al disagio giovanile e alle difficoltà della vita quotidiana. La sua presenza a Sanremo si inserisce in un percorso coerente con la sua visione artistica, che mira a sensibilizzare il pubblico su questioni di rilievo sociale.

Il brano presentato al festival si distingue per la profondità del testo e per la volontà di stimolare una riflessione collettiva.

La partecipazione di Mazzariello a Sanremo conferma il suo impegno nel portare avanti una musica che non si limita all’intrattenimento, ma che vuole anche essere veicolo di messaggi importanti per la società contemporanea.