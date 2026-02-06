Dal 7 febbraio 2026, il Museo di San Marco a Firenze ospita una mostra inedita che mette a confronto il celebre affresco del Giudizio Universale di Beato Angelico con l’opera omonima di Bartholomaeus Spranger, artista manierista attivo tra il Cinquecento e il Seicento. L’iniziativa, curata da Stefano Casciu, si propone di far dialogare due interpretazioni artistiche distinte del tema escatologico, offrendo un’occasione preziosa per esplorare le connessioni tra Rinascimento e Manierismo.

L’opera di Spranger, proveniente dai depositi della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, è stata oggetto di un accurato restauro prima di essere esposta per la prima volta accanto all’affresco di Beato Angelico.

L’evento riveste un’importanza notevole per studiosi e appassionati d’arte sacra. Come evidenziato da Casciu, “Questo confronto diretto consente di osservare non solo stili e tecniche diverse, ma anche le differenti risposte spirituali e filosofiche al tema del Giudizio”. La mostra si arricchisce di pannelli esplicativi, video di approfondimento e una selezione di disegni e documenti correlati alle due opere.

Il Museo di San Marco e la valorizzazione del patrimonio

Il Museo di San Marco, situato nell’antico complesso domenicano fondato nel Quattrocento, è rinomato soprattutto per gli affreschi di Beato Angelico che adornano le celle dei monaci e gli spazi comuni. L’esposizione attuale potenzia il percorso museale, consentendo ai visitatori di ammirare il Giudizio Universale di Angelico (realizzato tra il 1431 e il 1435) in un dialogo inedito con la tela manierista di Spranger, artista fiammingo noto per la sua attività alla corte di Rodolfo II a Praga.

La scelta di presentare un’opera dai depositi della Galleria Palatina sottolinea l’intento di mettere in luce i ricchi patrimoni conservati nelle istituzioni fiorentine e di stimolare nuove letture dei grandi temi iconografici dell’arte occidentale. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 marzo 2026, con orari prolungati nei fine settimana per facilitare la partecipazione del pubblico.

Confronto tra le opere e gli artisti

L’affresco del Giudizio Universale di Beato Angelico rappresenta una delle massime espressioni della pittura religiosa del primo Rinascimento, caratterizzata da una visione serena della resurrezione e del giudizio finale. Realizzato nella prima metà del Quattrocento, l’affresco si distingue per la luminosità dei colori e la disposizione ordinata delle figure.

Bartholomaeus Spranger, attivo tra il 1546 e il 1611, fu invece un protagonista del manierismo nel Nord Europa. La sua interpretazione del Giudizio Universale, concepita in piena epoca della Controriforma, manifesta una drammaticità accentuata e una maggiore tensione emotiva nella rappresentazione dei personaggi e delle scene di condanna e salvezza.

Il confronto tra le due opere e le rispettive personalità artistiche permette di cogliere l’evoluzione del pensiero religioso e delle modalità espressive attraverso oltre un secolo di storia dell’arte europea. La mostra include anche materiali d’archivio relativi al restauro della tela di Spranger, evidenziando l’importanza delle attività di conservazione e valorizzazione dei depositi museali. Il Museo di San Marco si conferma così un punto di riferimento per la ricerca e la diffusione della conoscenza legata all’arte sacra, sia fiorentina che internazionale.