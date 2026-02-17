Il festival Jazz Crossroads, principale circuito jazzistico dell’Emilia-Romagna, torna dal 3 marzo con numeri di rilievo: saranno coinvolti cinquecento musicisti distribuiti in settanta eventi che, fino al 31 luglio, attraverseranno oltre venti comuni della regione. La manifestazione, ormai punto di riferimento per il panorama musicale italiano, rappresenta un’occasione importante per ascoltare esibizioni di qualità lungo l’intero territorio emiliano-romagnolo.

Il programma si apre a Modena, con una line-up che alterna grandi nomi internazionali e nazionali del jazz a giovani talenti emergenti.

Nell’edizione attuale, la presenza di cinquecento musicisti sottolinea la vitalità e la diffusione del linguaggio jazz in Italia. Tra i comuni coinvolti figurano, oltre a Modena, importanti centri come Ravenna, Bologna, Piacenza, Parma, Forlì e Ferrara, offrendo così una copertura capillare sull’intero territorio regionale. Gli eventi avranno luogo in teatri, auditorium e club specializzati, rinvigorendo la relazione tra la musica jazz e il pubblico locale.

Il festival come piattaforma di incontro e crescita musicale

Jazz Crossroads, giunto a una nuova edizione, si propone non solo come vetrina artistica ma anche come piattaforma di incontro tra le diverse anime della musica jazzistica. I settanta eventi previsti spazieranno dai concerti tradizionali a iniziative speciali, passando per laboratori e incontri didattici che coinvolgeranno sia giovani musicisti sia un pubblico di appassionati.

L’organizzazione continua a rinnovarsi, rispecchiando la varietà delle voci e degli stili del jazz contemporaneo. Questa ampia partecipazione di artisti rende Jazz Crossroads uno degli appuntamenti più importanti nel panorama nazionale e si conferma come veicolo di promozione delle nuove generazioni di jazzisti italiani.

Storia e ruolo di Jazz Crossroads in Emilia-Romagna

Fondato nel 2000, Jazz Crossroads si è affermato negli anni come il principale circuito regionale del genere, grazie alla collaborazione con enti locali, associazioni culturali e realtà musicali radicate nei diversi territori. Nel corso delle passate edizioni, il festival ha ospitato nomi di grande rilievo del jazz internazionale e nazionale, contribuendo alla diffusione del jazz anche nei centri minori dell’Emilia-Romagna.

I comuni coinvolti tendono infatti a variare ogni anno, portando il festival a raggiungere un pubblico sempre nuovo e allargando la rete territoriale di appassionati. Jazz Crossroads ha svolto così un ruolo decisivo nella valorizzazione del patrimonio musicale regionale e nella creazione di nuove opportunità per artisti emergenti. Il coinvolgimento di cinquecento musicisti per l’edizione attuale rappresenta un segnale di ripresa e investimento nella cultura dal vivo, testimoniando la continua centralità della musica come elemento di aggregazione e crescita sociale in Emilia-Romagna.