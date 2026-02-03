Rosario Fiorello ha incontrato gli studenti della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, condividendo la sua personale esperienza di conduttore e personaggio televisivo in un dialogo aperto con i giovani aspiranti giornalisti. L’evento si è svolto il 3 febbraio 2026 nella sede della scuola, ospitata a Perugia, città con una lunga tradizione nell’ambito della formazione giornalistica nazionale. Fiorello ha sottolineato il valore dei giovani nel mondo dell’informazione, affermando con convinzione: “Siete voi il futuro di questa professione.

Dobbiamo credere in voi e nel giornalismo che verrà”.

Durante l’incontro, Fiorello ha risposto alle domande degli studenti sulla trasformazione del lavoro giornalistico, soffermandosi sulle nuove modalità di racconto della realtà, anche attraverso la televisione e il digitale. Ha condiviso alcuni aneddoti personali sulla propria carriera, illustrando quanto sia importante “la passione per il mestiere e la capacità di aggiornarsi”. Inoltre, ha evidenziato che “la curiosità e la preparazione fanno la differenza”, ribadendo l’importanza degli strumenti formativi e delle competenze multidisciplinari nel settore dei media contemporanei.

L’impegno della Scuola di giornalismo di Perugia

La Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia è uno dei principali centri di formazione per l’informazione in Italia.

Fondata nel 1992, la scuola ha formato numerosi professionisti attivi in diverse redazioni nazionali e internazionali. Il percorso formativo integra lezioni frontali, laboratori pratici e stage presso le principali testate giornalistiche, con uno sguardo attento alle evoluzioni del settore digitale e audiovisivo.

Nel tempo, la scuola ha ospitato vari protagonisti del giornalismo e dell’informazione, tra cui direttori di testata, corrispondenti e specialisti della comunicazione. L’incontro con un volto popolare come Fiorello rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani di confrontarsi con chi, pur provenendo da altri ambiti dello spettacolo, ha spesso messo al centro dei suoi programmi il rapporto tra pubblico, informazione e media.

Fiorello e l’importanza della formazione nei media

Fiorello, noto per la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento televisivo e radiofonico, ha spesso affrontato nei suoi show tematiche legate all’attualità e al ruolo dei giornalisti. L’incontro di Perugia si inserisce in una serie di iniziative promosse dalla scuola per favorire il dialogo tra giovani aspiranti giornalisti e figure di rilievo del panorama mediatico italiano. Questo approccio formativo, basato anche sul confronto diretto e sull’ascolto di esperienze diverse, arricchisce il percorso professionale degli allievi, ponendo al centro la preparazione e l’etica della professione.

La città di Perugia conferma così il proprio ruolo di polo nazionale per la formazione e la riflessione sui temi del giornalismo e dei media, valorizzando incontri e sinergie tra mondo accademico, istituzioni e personalità della comunicazione.