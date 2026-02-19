LDA e Aka 7even debuttano insieme al Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. Il brano nasce da un’amicizia consolidata e da una session improvvisata in studio, che ha dato vita a un progetto condiviso. Il disco omonimo, composto da dieci tracce, sarà disponibile dal 6 marzo in digitale, CD e CD autografato.

Un progetto nato in casa

I due artisti spiegano che, dopo il tour estivo, si trovavano a Roma quando hanno deciso di invitare il produttore, con l’idea di “non si sa mai”. Quella sera è nata la canzone che ha dato il via al progetto.

L’album è stato realizzato in soli sedici giorni, con un approccio libero da barriere, incentrato sulla verità e sulla loro percezione dell’amore, tema centrale del lavoro.

Sonorità, radici e autenticità

“Poesie Clandestine” esplora un amore carnale, viscerale, intenso ma sfuggente, vissuto con pienezza. Le sonorità affondano le radici nella musica napoletana e nel cantautorato italiano, contaminandosi con influenze moderne. È la prima volta che LDA canta in napoletano in modo esplicito, un passo che sentiva necessario per esprimere la propria identità.

Il palco dell’Ariston e la serata cover

Durante la serata delle cover, LDA e Aka 7even saliranno sul palco con Tullio De Piscopo per reinterpretare “Andamento Lento”, brano simbolo della musica italiana.

Il loro legame, costruito in anni di convivenza e collaborazione, emerge con forza: “In otto anni non abbiamo mai litigato”, affermano, sottolineando la naturalezza del loro rapporto.

Un album che guarda al futuro

Il disco, disponibile dal 6 marzo, rappresenta un punto di partenza per entrambi. LDA e Aka 7even hanno messo da parte i loro progetti solisti per dedicarsi a questo lavoro comune, con l’obiettivo di creare musica che duri nel tempo, non “fast fashion”.

Chi sono LDA e Aka 7even

LDA, figlio del cantautore Gigi D’Alessio, ha debuttato a Sanremo nel 2023 con “Se poi domani”. Aka 7even, al secolo Luca Marzano, ha partecipato al Festival nel 2022 con “Perfetta così” e ha consolidato la sua carriera con singoli di successo e riconoscimenti nel panorama urban-pop italiano.