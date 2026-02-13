È scomparso all'età di 81 anni il filosofo Dario Antiseri, figura centrale nel panorama accademico italiano. Allievo di Karl Popper, Antiseri è riconosciuto come uno dei maggiori interpreti italiani dell'opera del filosofo viennese. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dall’Università Luiss Guido Carli di Roma, istituzione dove Antiseri ha insegnato, lasciando un segno indelebile nella didattica e nella ricerca.

Professore emerito di Metodologia delle scienze sociali alla Luiss, Antiseri è stato autore di numerosi testi e saggi che hanno profondamente influenzato generazioni di studenti.

Si è distinto per il suo impegno nello studio dell’epistemologia e della razionalità critica, temi che rappresentano il cuore dell’eredità intellettuale di Popper.

Il percorso accademico e l’eredità scientifica

Dopo la laurea in Filosofia, Antiseri ha intrapreso la sua carriera accademica concentrando le ricerche sull’epistemologia contemporanea. Ha insegnato in diverse università italiane prima di approdare alla Luiss di Roma, dove ha favorito e approfondito il dialogo internazionale tra il pensiero filosofico italiano ed europeo.

Tra le sue opere più note figurano manuali universitari, editi con Giovanni Reale, diventati un punto di riferimento per l’insegnamento della filosofia. Ha inoltre pubblicato numerosi saggi incentrati su temi quali la scienza, la fede e la tolleranza.

Antiseri ha partecipato attivamente a convegni scientifici e ha ricoperto incarichi di rilievo in varie istituzioni accademiche, promuovendo il confronto tra discipline umanistiche e scientifiche.

Il rapporto con Karl Popper e l’impatto sulla cultura italiana

Il legame tra Antiseri e il pensiero di Karl Popper ha costituito uno degli aspetti più distintivi della sua attività intellettuale. Attraverso traduzioni, commentari e studi dedicati, Antiseri ha contribuito in modo significativo alla diffusione in Italia del concetto di falsificabilità come criterio di scientificità e del razionalismo critico popperiano. Questa opera ha consentito alle nuove generazioni accademiche di confrontarsi con i grandi dibattiti filosofici del Novecento, mantenendo vivo il dialogo tra la filosofia italiana e quella internazionale.

La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nel mondo accademico, ma nell’intera comunità intellettuale, che ha riconosciuto in Antiseri una guida fondamentale nella riflessione critica e nel pensiero libero. La sua vasta opera rimane un punto di riferimento imprescindibile per studiosi e filosofi, contribuendo a mantenere viva l’eredità dei grandi maestri del pensiero europeo.