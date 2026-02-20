Un'importante ricerca, condotta dalla studiosa indipendente Valentina Salerno, ha portato all'identificazione di venti opere inedite che potrebbero essere attribuite a Michelangelo Buonarroti. Queste opere, in precedenza poco conosciute o la cui autenticità era stata oggetto di dibattito, vanno ad arricchire il catalogo delle creazioni attribuite al celebre artista del Rinascimento.

L'indagine, come suggerito dal sottotitolo, si è concentrata in particolare sulla ricostruzione documentaria dell'ultimo periodo della vita e dell'attività di Michelangelo.

Questo approccio metodologico ha permesso di gettare nuova luce su quelle che vengono definite le "opere disperse", ovvero creazioni che, per varie ragioni, non erano state pienamente integrate nel corpus conosciuto dell'artista.

La scoperta apre nuove prospettive per la critica d'arte e per gli studiosi interessati alla figura di Michelangelo. L'analisi documentaria, elemento cardine di questa ricerca, mira a fornire prove concrete per sostenere l'attribuzione delle venti opere individuate. Il lavoro della ricercatrice indipendente romana si profila dunque come un contributo di notevole rilievo per una più completa comprensione del lascito artistico di uno dei maestri indiscussi del Rinascimento italiano.

L'obiettivo di questa ricerca è stato quello di ampliare la conoscenza delle opere di Michelangelo, focalizzandosi su un periodo meno esplorato e su creazioni che necessitavano di una più approfondita verifica. La metodologia adottata ha privilegiato l'esame meticoloso dei documenti, al fine di ricostruire il percorso creativo dell'artista e di validare le nuove attribuzioni. Questo studio rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione e studio dell'eredità michelangiolesca.