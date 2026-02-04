Il fine settimana teatrale si preannuncia ricco di appuntamenti di rilievo in tutta Italia, con una programmazione che coniuga grandi classici, regie d’autore e prime assolute. Tra le proposte di maggior richiamo spiccano il ritorno di Gabriele Lavia in scena con “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill al Teatro Manzoni di Milano, il debutto alla regia teatrale di Gabriele Muccino a Roma e una nuova produzione con Claudio Grasso a Napoli.

Gabriele Lavia dirige ed interpreta il celebre testo di O’Neill, in cartellone fino al 18 febbraio presso il Teatro Manzoni di Milano.

Questo capolavoro del teatro moderno americano viene presentato in una produzione che promette di offrire una nuova profondità a tematiche quali la famiglia, il tempo e la memoria. Lavia ha dichiarato: “Portare in scena O’Neill rappresenta una sfida interpretativa e un atto dovuto verso la sua grandezza drammaturgica”.

A Roma, presso il Teatro Ambra Jovinelli, Gabriele Muccino firma per la prima volta la regia di uno spettacolo dal vivo, mettendo in scena “Parlami d’amore”. Si tratta di una produzione che vede come protagonisti Giorgio Pasotti ed Elena Santarelli. Muccino spiega: “Il teatro mi offre la possibilità di un contatto diretto e senza filtri con il pubblico”. Il debutto è previsto il 6 febbraio e lo spettacolo rimarrà in cartellone fino all’11 febbraio.

Tra le novità, a Napoli il Teatro Bellini ospita Claudio Grasso con una nuova produzione incentrata sulle dinamiche sociali contemporanee. La pièce vede coinvolti diversi giovani attori e si inserisce nella linea artistica del teatro che tende a coniugare sperimentazione e temi civili. L’inaugurazione dello spettacolo è in programma il 7 febbraio.

Il programma del fine settimana tra Milano, Roma e Napoli

Il panorama delle proposte teatrali di questo fine settimana evidenzia l’eterogeneità dell’offerta nazionale. A Milano, il Teatro Manzoni prosegue la propria stagione con attenzione ai grandi testi della drammaturgia mondiale, come dimostrato dalla scelta di “Lungo viaggio verso la notte”, opera considerata tra le più importanti del Novecento.

A Roma, il debutto alla regia teatrale di Muccino rappresenta un elemento di curiosità per pubblico e critica, date le affermazioni raggiunte dal regista nel cinema contemporaneo italiano. Il Teatro Ambra Jovinelli, storica sala capitolina, consolida così la propria vocazione ad accogliere nuovi linguaggi e sperimentazioni sceniche, mantenendo centralità nel tessuto culturale cittadino.

Focus sui teatri coinvolti e autori in scena

Il Teatro Manzoni di Milano, inaugurato nel 1872, rappresenta uno dei principali poli per la produzione e ospitalità teatrale lombarda. Nel corso della sua storia recente ha presentato le opere di autori come Pirandello, Miller e Williams. “Lungo viaggio verso la notte” è uno dei drammi più noti di Eugene O’Neill, considerato uno dei punti più alti del teatro statunitense.

Il Teatro Ambra Jovinelli di Roma è noto per la sua programmazione attenta sia alla commedia che al teatro d’impegno civile; la scelta di Muccino evidenzia la volontà di attrarre anche un pubblico giovane e cinefilo. A Napoli, il Teatro Bellini, dal 1864 sede di prosa e successivamente recuperato e rilanciato negli anni Ottanta, è divenuto punto di riferimento nazionale per l’innovazione e la drammaturgia contemporanea, proseguendo così nella sua missione di valorizzazione dei nuovi linguaggi della scena.