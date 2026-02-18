Il fine settimana teatrale, dal 20 al 22 febbraio, presenta sei produzioni in diverse città italiane, spaziando tra omaggi letterari, celebrazioni centenarie e prime assolute. A Milano, Anna Della Rosa interpreta Orlando nell’adattamento del romanzo di Virginia Woolf, allestito al Piccolo Teatro con la regia di Andrea De Rosa e la drammaturgia di Fabrizio Sinisi. Lo spettacolo rimarrà in scena fino al 22 febbraio.

Sempre a Milano, presso il Teatro Carcano, Giorgio Gallione debutta nella regia di un testo di Dario Fo, in occasione del centenario della sua nascita.

Porta in scena “Morte accidentale di un anarchico”, la farsa tragica scritta con Franca Rame, in programma fino al 22 febbraio.

A Siena, al Teatro dei Rinnovati, Moni Ovadia è protagonista di “Moby Dick”, capolavoro di Herman Melville. La sua rilettura trasforma la balena in un simbolo di condanna e sfida, con la regia di Guglielmo Ferro, affiancato da Matteo Milani e Giorgio Borghetti. Lo spettacolo è in scena il 20 e 22 febbraio.

Nel frattempo, a Genova, al Politeama Genovese, Ale e Franz presentano “Capitol’ho”, uno spettacolo che ripercorre i trent’anni della loro carriera, mescolando personaggi iconici e nuove sorprese. La rappresentazione è prevista per il 20 e 21 febbraio.

Infine, a Roma, debutta per la prima volta sul palcoscenico “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

La toccante storia di Andrea Spezzacatena, già trasposta cinematograficamente, viene ora adattata in un juke-box musical al Teatro Sistina. La regia è di Massimo Romeo Piparo, con testi di Roberto Proia e Piparo. Tra i protagonisti, Samuele Carrino e Sara Ciocca, già nel film, affiancati da Rossella Brescia. Lo spettacolo sarà in scena dal 20 febbraio all’8 marzo, con successi musicali come “Canta ancora” di Arisa e altri brani popolari.

Sempre a Roma, allo Stabile Argentina, Stefano Massini riprende per la seconda stagione la sua messa in scena di “Mein Kampf”. L’opera incrocia la prima stesura del manifesto di Hitler con testi e comizi del Führer, oltre a materiali raccolti nelle “Conversazioni con Hitler a tavola” da Picker, Heim e Bormann.

Lo spettacolo è in programma dal 18 febbraio al 1° marzo.

Il panorama teatrale italiano

Il calendario teatrale offre uno spaccato significativo del panorama italiano contemporaneo, con adattamenti letterari, trasposizioni cinematografiche e riflessioni storiche e biografico-politiche. Anna Della Rosa interpreta Orlando, figura di forte carica simbolica nata uomo nel sedicesimo secolo ma trascendente nel femminile, incarnando vitalità e gioia senza tempo. La drammaturgia di Sinisi e la regia di De Rosa rendono omaggio al romanzo di Virginia Woolf in chiave teatrale.

Il centenario di Dario Fo viene celebrato dalla nuova regia di Gallione, che affronta uno spettacolo già celebre ma mai diretto da lui, conservando la forte tensione tra commedia e tragedia nella farsa “Morte accidentale di un anarchico”.

Moni Ovadia, interprete di teatro impegnato, propone un “Moby Dick” che trascende il romanzo, trasformando la balena in una metafora teatrale universale del destino umano.

A Genova, Ale e Franz rivisitano la propria carriera con autoironia e invenzione scenica in “Capitol’ho”, un omaggio alla comicità italiana contemporanea che unisce passato e presente. Il musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa” porta sul palco una storia dolorosa e reale, quella del giovane Andrea, trasformata in un’opera musicale con brani che evocano emozione e consapevolezza, rielaborando un successo cinematografico per il teatro.

Infine, Stefano Massini rinnova il suo progetto su “Mein Kampf”, un lavoro radicato su fonti storiche e materiali inediti.

La riproposizione all’Argentina sottolinea l’urgenza della memoria storica e la necessità di elaborare con strumenti culturali pagine difficili del passato.

Valore culturale e diffusione

Questi spettacoli, nel loro insieme, rappresentano una panoramica diversificata del teatro italiano, intrecciando elementi autobiografici, letterari e storici per offrire al pubblico esperienze che spaziano dalla riflessione personale alla memoria collettiva. La ricorrenza del centenario di Dario Fo aggiunge un valore commemorativo, mentre il debutto teatrale del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” segna una nuova frontiera per storie nate dal cinema.

La diffusione geografica, da Milano a Roma, passando per Siena e Genova, testimonia la vitalità culturale diffusa sul territorio. Ogni sede ospita un progetto diverso, contribuendo alla pluralità del racconto teatrale italiano tra attualità, passato e sperimentazione.