Non ci sarà nessun funerale per Eugenia nelle prossime puntate de La Promessa: la decisione sarà di Lisandro, ma Alonso non farà nulla per contraddirlo.

Le anticipazioni rivelano che Curro non solo vivrà il dolore della perdita di sua madre, ma non potrà neanche seppellirla.

La follia e la fine di Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Eugenia ci sarà un finale tragico al battesimo di Andres e Rafaela. Tutto sarà opera di Leocadia e Lorenzo che porteranno Eugenia alla pazzia e all'isolamento dalla famiglia. Per la tranquillità di tutti, infatti, si deciderà di escludere la madre di Curro dalla cerimonia.

Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso per Eugenia che irromperà alla festa con un'arma e prima sparerà contro Lisandro colpendo però Adriano, poi salirà sulla torre con il piccolo Andres. Saranno attimi di panico per la famiglia Lujan che dovrà soccorrere immediatamente il padre dei gemelli e dovrà far fronte anche al grave pericolo che corre il bambino. Curro riuscirà a convincere Eugenia a dargli Andres, ma la situazione non avrà un lieto fine. La donna, infatti, si lancerà nel vuoto e Curro assisterà disperato alla morte di sua madre. Per il valletto sarà un dolore insopportabile, perché sarà tormentato dal senso di colpa di non aver protetto abbastanza Eugenia. Le sofferenze per il ragazzo, tuttavia, non finiranno qui.

L'ultima umiliazione di Curro, deluso anche da Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, la fine di Eugenia segnerà per sempre Curro. Leocadia e Don Lisandro non perderanno occasione per mostrare il loro potere e sminuire quello di Alonso. Tutto avrà inizio quando Curro si recherà dal marchese chiedendogli un permesso per il funerale di Eugenia. Alonso non avrà neanche il tempo di rispondere, perché Lisandro rifiuterà con forza la richiesta di Curro. L'uomo umilierà il ragazzo e la memoria di Eugenia, spiegandogli che una pazza che ha messo in pericolo tutti non merita neanche un funerale. "La signora è già stata seppellita", dirà Lisandro con l'appoggio di Leocadia che dirà che era l'unico modo per evitare alla famiglia l'ennesimo scandalo.

Curro scoppierà a piangere e si infurierà, ma alla fine sarà costretto a scusarsi con Lisandro e a spingerlo a farlo sarà proprio Alonso. Il valletto capirà che suo padre non ha nessuna voce in capitolo e soprattutto che per lui l'affetto ha un'importanza secondaria.