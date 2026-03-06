In occasione della Giornata internazionale della donna, che si celebra domenica 8 marzo 2026, l’ingresso sarà gratuito per tutte le donne in tutti i musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali. Questa iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, mira a sensibilizzare sul significato culturale della ricorrenza attraverso una programmazione specifica.

Molti istituti statali proporranno visite guidate o iniziative a tema, pensate per riflettere sul ruolo e la visibilità delle donne in ambito storico e artistico. Le visite si svolgeranno negli orari consueti di apertura.

Per una migliore organizzazione, si consiglia di consultare il sito del Ministero della Cultura per la programmazione dettagliata e di utilizzare l’app Musei Italiani o i siti ufficiali dei singoli musei per preparare la propria visita, specialmente dove è prevista la prenotazione.

Iniziative a tema e accesso ai luoghi della cultura

L’evento dell’8 marzo rappresenta un’importante occasione istituzionale che coinvolge un’ampia rete di sedi museali e culturali statali. L’accesso gratuito, riservato al pubblico femminile, testimonia l’impegno del Ministero nel promuovere la cultura in relazione alle celebrazioni della Giornata internazionale della donna. Le iniziative tematiche proposte mirano a stimolare una riflessione sul contributo femminile nel corso della storia e dell’arte.

Continuità della misura e promozione culturale

La misura dell’ingresso gratuito per le donne in occasione dell’8 marzo non è una novità, ma conferma un orientamento stabile del Ministero della Cultura. L’iniziativa è stata infatti attuata anche negli anni precedenti, come nel caso dell’8 marzo 2025, quando fu prevista l’analoga gratuità per musei, parchi archeologici e complessi monumentali statali, accompagnata da eventi speciali.

La reiterazione di questa misura sottolinea il valore simbolico attribuito alla Giornata internazionale della donna e mira a promuovere una maggiore accessibilità al patrimonio culturale nazionale. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare il pubblico sul contributo culturale apportato dalle donne nel corso dei secoli, rendendo questi luoghi un punto di incontro e riflessione.