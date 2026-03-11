Barbra Streisand riceverà la Palma d’Oro onoraria alla 78ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio. La consegna avverrà il 23 maggio, durante la cerimonia di chiusura, e segnerà la sua prima apparizione sulla Croisette. Streisand ha commentato: “È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d’Oro Onoraria”. Ha poi sottolineato il ruolo del cinema in un momento storico complesso: “I film aprono i nostri cuori e le nostre menti, ricordandoci la nostra fragilità e la nostra resilienza.

Il cinema trascende confini e politica e afferma il potere dell’immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole”.

Un riconoscimento alla carriera e all’impatto culturale

Per Thierry Frémaux, direttore del Festival, la scelta di Streisand è un riconoscimento naturale. “Star mondiale, Barbra Streisand è prima di tutto un’artista che dà vita a progetti che riflettono chi è. È la sintesi leggendaria tra Broadway e Hollywood. Ascoltarla e vederla esibirsi fa parte dei nostri anni migliori”. Il premio celebra una carriera che ha attraversato decenni di successi nel cinema, nella musica e nel teatro, consolidando Streisand come una delle artiste più influenti del XX secolo.

Contesto e precedenti illustri

La Palma d’Oro onoraria è un riconoscimento che il Festival di Cannes assegna a personalità di rilievo per il loro contributo al cinema. L’anno scorso, durante la stessa edizione, anche Peter Jackson ha ricevuto una Palma d’Oro onoraria, ma in apertura del Festival. In passato, il premio è stato conferito a figure come Meryl Streep, Robert De Niro e altri giganti del cinema internazionale.

Questo importante riconoscimento per un’artista EGOT come Streisand, e la sua prima partecipazione al Festival di Cannes, sono stati evidenziati dalle principali testate internazionali.