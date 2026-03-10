Frah Quintale sarà protagonista dell’edizione 2026 del festival Collisioni, nella giornata IndieWood interamente dedicata alla musica indie italiana. L’appuntamento è in programma per sabato 4 luglio ad Alba e rappresenta la “unica data estiva in Piemonte del suo Summer Tour”, in occasione della pubblicazione del nuovo album “Amor Proprio”.

I biglietti, che consentono l’accesso all’intera giornata di live, sono disponibili fin da subito in prevendita su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati. La notizia si colloca dopo precedenti annunci relativi alle uniche date piemontesi di altri artisti come Alfa, Marco Castello e Andrea Cerrato, anch’essi programmati per la giornata IndieWood.

Collisioni e il contesto di IndieWood

Collisioni Festival è un evento culturale e musicale che si svolge annualmente ad Alba, nelle Langhe cuneesi. Nato nel 2009 come festival letterario, ha ampliato il proprio profilo includendo la musica e registrando una crescita esponenziale di partecipanti nel corso degli anni.

La giornata IndieWood rappresenta un focus sulle sonorità indie italiane e ha già visto in passato esibirsi artisti di rilievo come Madame, Tananai, Sangiovanni, Coez e lo stesso Frah Quintale in maratone musicali in piazza Medford ad Alba.

L’album “Amor Proprio” e il tour

L’album “Amor Proprio”, quinto lavoro in studio di Frah Quintale, è stato pubblicato il 10 ottobre 2025. Ne sono stati estratti vari singoli, tra cui “Lampo” (uscito il 20 giugno 2025) e “Lunedì blu” (19 settembre 2025).

Il nuovo album è promosso anche da un tour nei palasport (“Palazzetti’26”) programmato dal 13 al 21 aprile 2026 nelle principali città italiane.

La data del 4 luglio ad Alba si aggiunge quindi come estensione estiva e unica in Piemonte di questo percorso, confermando l’attenzione di Collisioni verso artisti che stanno definendo il panorama indie italiano contemporaneo. Frah Quintale porterà il suo live al pubblico di IndieWood ad Alba sabato 4 luglio, con biglietti già in vendita.