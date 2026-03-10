Il festival internazionale Elrow Town tornerà al Campovolo – Iren Green Park di Reggio Emilia per la sua terza edizione italiana, in programma sabato 6 giugno 2026. L'evento, che si svolgerà dalle ore dodici fino a mezzanotte, ripropone un format consolidato che unisce musica elettronica, performance teatrali e scenografie immersive.

La scelta del Campovolo come location conferma il successo riscosso nelle prime due edizioni italiane, che avevano attirato oltre 35.000 spettatori paganti. Come spiegato dagli organizzatori, Elrow – nato come esperienza sperimentale e diffusosi a livello globale con tappe da Madrid a Dubai – seleziona annualmente tre o quattro città nel mondo per ospitare le sue 12 ore di spettacolo, distribuite su più palchi.

La prima ondata di artisti annunciati include nomi di spicco come Luciano, Deborah De Luca, Sara Landry e Rossi. La lineup vedrà anche la partecipazione di Francis Mercier, Amedeo Picone, Mattia Trani b2b Daisy, Melanie Ribbe, Rikther, Santé Sansone e Spfdj. Gli organizzatori hanno precisato che "ulteriori artisti e temi scenici saranno annunciati nei prossimi mesi" e che i biglietti sono già disponibili sui canali ufficiali del festival.

Il Campovolo: da area aeroportuale a polo di eventi

Il Campovolo, oggi noto come RCF Arena, è un'area originariamente non operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia, riconvertita in una struttura permanente capace di ospitare grandi eventi, con una capienza massima di 103.000 persone.

Questo spazio, parte integrante del Parco Campovolo – un'area di circa 78 ettari che comprende zone verdi, impianti sportivi e aree urbane – è ormai un punto di riferimento per importanti appuntamenti musicali e culturali sul territorio.

Una storia di numeri record e momenti indimenticabili

La storia del Campovolo è costellata di eventi memorabili. Si ricorda il record europeo di 165.264 spettatori paganti per il concerto di Luciano Ligabue nel settembre 2005. A questo si aggiungono altri grandi appuntamenti come 'Italia Loves Emilia' nel 2012 e numerosi eventi recenti che hanno richiamato decine di migliaia di partecipanti, consolidando l'area come uno degli spazi live più rilevanti d'Italia.

Anche Elrow Town si inserisce in questo contesto, portando nel 2024 e nel 2025 un mix di musica elettronica, scenografie surreali e show immersivi che hanno trasformato ogni edizione in un'esperienza sensoriale e collettiva unica.