L’atteso documentario “Ghost Elephants”, opera di scrittura, regia e narrazione di Werner Herzog, farà il suo debutto su Disney+ a partire dall’8 marzo 2026. Prodotto per National Geographic e già presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia, il film accompagna l’esploratore e biologo della conservazione sudafricano Steve Boyes negli avvolti altopiani dell’Angola. La loro missione: rintracciare i leggendari “elefanti fantasma” di Lisima, ritenuti discendenti di uno straordinario pachiderma noto come Henry, abbattuto da un cacciatore nel 1955 e oggi conservato presso il museo Smithsonian di Washington.

Nel prologo del film, Boyes visita la carcassa di Henry allo Smithsonian. “Passo tutto l’anno in mezzo agli elefanti. Cammino con loro, nuoto con loro, li amo”, confida lo scienziato. “Conoscevo ogni dettaglio di Henry, lo avevo studiato e da anni cercavo i suoi discendenti. Ma vederlo dal vivo mi ha tolto il respiro. È un’emozione paragonabile a trovarsi a tu per tu con un elefante che non gradisce la tua presenza”. Da questo momento, la ricerca assume una dimensione quasi mistica, trasformandosi in un documentario che, come sottolineato dal testo, “mette in secondo piano gli animali, per dare risalto a chi li cerca”.

Boyes è affiancato nella spedizione dal collega angolano Kerllen Costa e da tre esperti tracciatori della tribù Khoisan – Xui, Xui Dawid e Kobus.

La loro conoscenza ancestrale si rivela fondamentale, superando i limiti della tecnologia. “Riconoscono le impronte degli elefanti con la stessa facilità con cui noi riconosciamo i volti delle persone”, spiega il ricercatore. Il film si sviluppa così anche come un’ode alla cultura indigena, intrecciando una riflessione sull’emigrazione giovanile e sulla resilienza umana di fronte ai cambiamenti climatici e al rischio di estinzione. “Un secolo fa in Africa vivevano dieci milioni di elefanti; oggi ne restano a malapena duecentomila. Eppure, continuo a trovare nuclei di resilienza. Questo mi infonde speranza”, afferma Boyes.

Distribuzione e formati

Oltre all’uscita su Disney+, il documentario, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà disponibile in streaming anche su Hulu dal 7 marzo 2026, il giorno successivo alle trasmissioni televisive.

La distribuzione mondiale in streaming è prevista per l’8 marzo, a seguito di un’anteprima sui canali National Geographic e di una distribuzione cinematografica limitata negli Stati Uniti a partire dal 27 febbraio.

Herzog: tra esplorazione e misticismo

“Ghost Elephants” si inserisce perfettamente nella consolidata filmografia di Herzog, caratterizzata da documentari visivamente suggestivi che fondono esplorazione scientifica e un immaginario quasi mistico. Il regista tedesco descrive il progetto come una sorta di “caccia a Moby Dick”, dove l’inseguimento di un sogno assume un significato più profondo della sua stessa realizzazione. La pellicola si propone non tanto come un resoconto di scoperte, quanto come una meditazione sulla bellezza e la purezza del mondo naturale.

A completare l’esperienza cinematografica, il libro “Okavango and the Source of Life” di Steve Boyes, pubblicato in concomitanza con il documentario. Il volume offre oltre cento fotografie, mappe dettagliate e riflessioni personali sull’ecosistema angolano e sui suoi custodi tradizionali.