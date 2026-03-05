Il celebre trio vocale italiano Il Volo, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ha illuminato l’Auditorio Nacional di Città del Messico il 5 marzo 2026. L’evento ha segnato l’inaugurazione di una nuova serie di esibizioni internazionali e ha celebrato un traguardo professionale significativo per il gruppo. «Che emozione vedervi dopo tre anni. E’ un onore per noi tornare in Messico. Stiamo festeggiando diciassette anni e molto è grazie a voi», hanno dichiarato dal palco, salutando il pubblico con classici intramontabili come 'O sole mio' e 'La donna è mobile'.

La serata ha acquisito un valore aggiunto grazie alla presenza dell’artista messicano Carlos Rivera, ospite d’eccezione per un duetto su 'Cuerpo sin alma'. Dopo aver interpretato successi tradizionali accompagnati dai mariachi locali, il trio ha concluso lo spettacolo con una toccante versione dell’Alleluia. «Vogliamo dedicarla a chi vive in zone del mondo dove sfortunatamente manca la pace, affinché la voce arrivi a tutti coloro che viaggiano con Dio», hanno spiegato, dedicando il brano alle vittime dei conflitti.

Un ponte tra culture musicali

Il concerto si è rivelato un momento di incontro culturale e artistico, capace di unire la tradizione lirico-popolare italiana con la vivacità della musica messicana.

L’esibizione ha messo in risalto l’eccezionale espressività vocale del trio e la carica emotiva della collaborazione con Rivera, ulteriormente valorizzata dalla suggestiva cornice dell’Orchestra di mariachi.

Il Volo e Carlos Rivera: la nuova collaborazione

L’esibizione all’Auditorio Nacional rappresenta per Il Volo una ripresa delle attività internazionali dopo un'assenza triennale dal Messico, testimonianza della continuità di un legame artistico consolidato. L’invito a Carlos Rivera ha arricchito ulteriormente la performance. Per l’artista messicano è stata l’occasione di interpretare dal vivo il brano 'Cuerpo sin alma', confermando che la canzone, già registrata, sarà presto pubblicata sulle piattaforme digitali, con una versione ascoltabile anche in Italia.

Rivera ha espresso la sua ammirazione per il trio: «Los admiro, amigos, los quiero, los respeto. Gracias por invitarme a cantar con ustedes, es un honor».

Un legame consolidato tra Italia e Messico

La performance del trio si inserisce in un contesto più ampio di presenza italiana in Messico, dove l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico promuove da anni la creatività musicale attraverso residenze artistiche e collaborazioni con musicisti locali. Il ritorno de Il Volo dopo tre anni rafforza il dialogo culturale tra i due Paesi. La recente designazione dell’Italia come Paese ospite d’onore alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara 2026 conferma la volontà di rafforzare i legami artistici ed editoriali tra Italia e Messico.

La scelta dell’Auditorio Nacional come sede del concerto non è casuale: si tratta di una delle principali sale da concerto del Paese, simbolo di prestigio culturale e spazio privilegiato per grandi eventi musicali internazionali. L’incontro con Carlos Rivera e la partecipazione dei mariachi locali hanno trasformato la serata in un’intensa esperienza interculturale, dove il lirismo cantato in italiano ha dialogato con la tradizione messicana, evocando valori universali come la pace e la fratellanza.

Il concerto non solo segna il ritorno de Il Volo in Messico, ma rappresenta anche un momento di scambio artistico e affettivo, confermando il valore della collaborazione tra culture diverse nell’ambito di una significativa presenza italiana nella scena culturale messicana.