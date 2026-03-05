Il 5 marzo 2026 Poste Italiane, su mandato del ministero delle Imprese e del Made in Italy, emette un francobollo dedicato al Corriere della Sera nel 150° anniversario della sua fondazione. L’emissione rientra nella serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano”. Il francobollo, valido per la posta ordinaria in Italia, riproduce sullo sfondo la prima pagina del primo numero del quotidiano, fondato a Milano nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier. In primo piano spicca il logo celebrativo per i 150 anni. È inoltre previsto un annullo primo giorno di emissione, disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano 24.

Il valore del francobollo corrisponde alla tariffa B, pari a 1,30 €, con una tiratura di 250.020 esemplari. La stampa è affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, autoadesiva e con imbiancante ottico. Il bozzetto è curato da Fabio Abbati.

Un’annata di celebrazioni multiformi

Le celebrazioni per il 150° anniversario del quotidiano non si limitano all’emissione del francobollo, ma si estendono a un ricco palinsesto di iniziative culturali ed editoriali. Il 6 marzo si terrà un grande concerto al Teatro alla Scala di Milano, con la presenza del Presidente della Repubblica. Il 15 aprile seguirà l’emissione di una moneta d’argento raffigurante la sede di via Solferino e la prima pagina storica del giornale.

Contestualmente, verranno realizzate pubblicazioni quali “Il Mio Corriere della Sera”, una raccolta di testimonianze di 150 personaggi, la collana di miniserie tematiche con prime pagine storiche del quotidiano, e una mappa digitale interattiva che narra eventi cruciali della storia del giornale e della città.

Il contesto storico-editoriale del Corriere e della sua Fondazione

Il primo numero del Corriere della Sera vide la luce il 5 marzo 1876, quindici anni dopo l’Unità d’Italia. Il fondatore fu Eugenio Torelli Viollier. Il giornale, nato a Milano, si presentò fin da subito con una foliazione di quattro pagine e una tiratura iniziale di cinquemila copie.

Nel 2001, in occasione del 125° anniversario del Corriere, è stata istituita la Fondazione Corriere della Sera.

Questa istituzione ha il compito di conservare e valorizzare l’archivio storico del giornale, oltre a promuovere iniziative culturali dedicate alla lingua e alla cultura italiana.

Oltre al francobollo, le celebrazioni per il 150° includono la presentazione del docufilm “150 anni Corriere della Sera. Il racconto d’Italia”, un volume illustrato “Corriere della Sera 150. La nostra storia” curato dalla Fondazione, e la pubblicazione del libro “1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera”, con prefazione del direttore Luciano Fontana. Questi lavori raccontano la storia del quotidiano attraverso immagini e ricordi significativi.