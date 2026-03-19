Il magazine Io Donna, settimanale femminile del Corriere della Sera, celebra i suoi trent'anni di attività con un evento speciale il 24 marzo. L'iniziativa, che segna l'avvio dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario, vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo editoriale e musicale.

L'appuntamento è fissato a Milano, presso il Teatro Alcione. La giornata celebrativa includerà interventi di Urbano Cairo, presidente di Cairo Editore, e una performance musicale di Ditonellapiaga. Sarà inoltre proiettato un cortometraggio, offrendo un momento di riflessione sull'evoluzione della rappresentazione femminile nei media, tema centrale per la linea editoriale della rivista.

La direttrice Danda Santini guiderà le celebrazioni, evidenziando la costante attenzione del magazine agli aspetti culturali e sociali dell'universo femminile.

Tre decenni di impegno e informazione

Dal 1996, Io Donna ha accompagnato il dibattito culturale e sociale italiano, focalizzandosi sull'identità e sui diritti femminili. La rivista si è distinta per la qualità dei suoi contenuti, raccontando i cambiamenti dei costumi, le conquiste e le nuove sfide delle donne in Italia e nel mondo. Attraverso articoli, storie e rubriche, ha dato voce a numerose figure femminili di spicco, dalla cultura allo spettacolo, dalla politica all'imprenditoria. Oggi, il magazine si conferma come uno dei principali punti di riferimento nella stampa femminile italiana, approfondendo tematiche di attualità e cultura.

Storia ed evoluzione nel panorama editoriale

Fondato nel 1996 come supplemento settimanale del Corriere della Sera, Io Donna si è evoluto nel corso degli anni. Ha ampliato la sua presenza sui canali digitali, raggiungendo un pubblico più vasto e introducendo nuovi format di interazione, tra cui blog, social media e newsletter. Nel 2021, la rivista ha registrato una diffusione cartacea di circa 270.000 copie settimanali, testimoniando la sua solida posizione. Attraverso campagne, interviste e reportage internazionali, Io Donna ha rafforzato il suo impegno nella promozione della parità di genere e dell'inclusione. L'importanza della testata è riconosciuta per la sua costante cura del linguaggio e della qualità grafica, elementi che hanno contribuito al suo prestigio tra i magazine femminili.