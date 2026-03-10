Il regista premio Oscar Luc Jacquet ha avviato le riprese in Atlantico del documentario “The Ark of Change – L’Arca del Cambiamento”. Il progetto, ideato da Giovanni Caccamo con la partecipazione artistica di Mimmo Paladino, racconta il viaggio simbolico di dieci giovani a bordo di un veliero storico, trasformato in opera d’arte galleggiante, con l’obiettivo di promuovere diritti umani, biodiversità e cambiamento sociale.

Un viaggio simbolico tra arte, natura e impegno

Il documentario segue dieci giovani protagonisti che attraversano l’Oceano Atlantico da Capo Verde al Suriname a bordo della Oosterschelde, un veliero olandese del 1918.

Questo viaggio ripercorre idealmente la tratta atlantica degli schiavi e collega due poli del mondo, trasportando anche semi simbolici per la biodiversità. Durante la traversata, i partecipanti redigeranno una Carta dei valori, ispirata alla Dichiarazione universale dei diritti umani, affrontando temi cruciali come i diritti umani, la convivenza pacifica, la crisi climatica, la salute mentale e l’identità di genere.

Arte visiva e impegno collettivo

Mimmo Paladino contribuisce al progetto realizzando quaranta bandiere artistiche che formeranno un Gran Pavese lungo ottanta metri, trasformando il veliero in un’autentica opera d’arte galleggiante. Al termine del viaggio, i semi raccolti saranno utilizzati per riforestare un’area, dando vita al “Bosco del Cambiamento”, in collaborazione con la Fondazione Sylva e l’Associazione Arte Continua.

Il progetto si inserisce nel più ampio movimento Youth and Future, ideato da Giovanni Caccamo. Questo movimento ha già dato vita al “Manifesto for Change”, presentato alle Nazioni Unite e pubblicato da Treccani con prefazione di Papa Francesco. Il documentario unisce arte, musica, fotografia e impegno sociale in un racconto collettivo e simbolico.

Prossimi sviluppi

Il viaggio è iniziato il 5 marzo 2026 e il film è prodotto da Masi Film. Giovanni Caccamo presenterà inoltre un nuovo tour dal titolo “L’alba dentro l’imbrunire”, in partenza l’11 giugno 2026 dal Teatro Dal Verme di Milano, per celebrare i suoi dieci anni di carriera.

Chi è Giovanni Caccamo

Giovanni Caccamo è un musicista, cantautore e ideatore di progetti culturali e sociali. Ha promosso il movimento Youth and Future, che ha coinvolto giovani di tutto il mondo nella redazione del “Manifesto for Change”, pubblicato da Treccani e presentato alle Nazioni Unite.