“Cuori magnetici. Love me love me” (Edizione tie‑in Sperling & Kupfer) di Stefania S. ha conquistato il primo posto della classifica generale di febbraio del Giornale della Libreria. La rilevazione, realizzata in collaborazione con NielsenIQ BookData e IE – Informazioni Editoriali, ha visto il romanzo salire in vetta anche grazie all’arrivo su Prime Video dell’omonimo film.

Al secondo posto si classifica “L’alba dei leoni” (Nord), nuova puntata della saga dei Florio di Stefania Auci. Al terzo debutta il thriller “Piccoli fantasmi” (Storm, marchio di Giunti) di Gregg Dunnett, che si posiziona anche come primo nella narrativa straniera.

Al quarto posto si inserisce “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia” (Piemme) di Stefano Vitelli e Giuseppe Legato, titolo che guida anche la saggistica. Seguono, al quinto posto, “Wrecked. Siamo il disastro perfetto” (Newton Compton) di Lizzy Snow White, terzo nella narrativa italiana, e al sesto “Cime tempestose” di Emily Brontë nell’edizione Universale economica di Feltrinelli.

Prosegue la classifica con “Cesare. La conquista dell’eternità” (Mondadori) di Alberto Angela al settimo posto, seguito da “Francesco. Il primo italiano” (HarperCollins Italia) di Aldo Cazzullo. All’ottavo posto si trova “Nessuna via d’uscita” (Piemme) di Michael Connelly, terzo nella narrativa straniera, mentre chiude la top ten “Il nido del corvo” (Feltrinelli) di Piergiorgio Pulixi, quarto nella narrativa italiana.

Effetto crossmediale sull’ascesa in classifica

La scalata al vertice di “Cuori magnetici. Love me love me” coincide con l’uscita del film omonimo sulla piattaforma Prime Video. Questo episodio ha intensificato l’attenzione verso l’opera, confermando come l’adattamento audiovisivo possa contribuire in modo significativo al successo librario di un testo, amplificando visibilità e vendite.

La collocazione nel panorama editoriale

Il Giornale della Libreria, curato dall’Associazione Italiana Editori, pubblica mensilmente la classifica dei cento libri più venduti, sia in generale sia suddivisi per generi quali narrativa italiana e straniera, saggistica, ragazzi, manualistica e fumetti. Le prime dieci posizioni sono consultabili gratuitamente, mentre le restanti richiedono registrazione.

Nel caso di febbraio, “Cuori magnetici” emerge come punto di raccordo tra culture digitali e tradizione editoriale. Un fenomeno nato su piattaforme social, approdato al cinema o alla serialità, che conferma come il mercato del libro sia sempre più integrato con altri media.

La presenza tra i primi posti di autori come Auci, Dunnett, Angela, Connelly e Pulixi evidenzia un mix fra titoli italiani e internazionali di grande richiamo, confermando una tendenza alla diversificazione delle preferenze dei lettori. In particolare, la commistione tra narrativa, thriller e saggistica testimonia la vivacità del mercato editoriale contemporaneo.