Sabato 14 marzo 2026, il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara sarà teatro di due rappresentazioni di "Twice Upon…", la rara e visionaria opera di Luciano Berio. I due spettacoli, in programma alle ore 16 e alle ore 20, rappresentano un appuntamento di rilievo per la vita culturale cittadina, grazie alla peculiarità di una messa in scena pensata specificamente per l'infanzia. Il palcoscenico si trasformerà così in uno spazio di sperimentazione collettiva.

"Twice Upon…" è un progetto nato negli anni Novanta dall’incontro tra Berio e il didatta Richard McNicol a Londra.

L'opera si configura come un "teatro senza parole". In questa produzione, sei gruppi di bambini, selezionati senza richiedere alcuna preparazione musicale pregressa, sono invitati a partecipare a un’esperienza immersiva e innovativa. Guidati da musicisti professionisti, bambini e ragazzi vengono coinvolti nell’azione scenica attraverso l’uso di strumenti musicali, sia accordati che non, la voce e la percussione corporea. L’obiettivo è trasformare il teatro in un laboratorio vivente di socialità e creatività, coniugando il linguaggio della musica contemporanea con la spontaneità infantile.

Un laboratorio musicale tra innovazione e infanzia

L’opera di Luciano Berio si distingue come uno degli esempi più significativi di avanguardia musicale applicata all’educazione e all’esperienza partecipativa.

La scelta di programmare "Twice Upon…" a Ferrara si inserisce in un percorso volto a promuovere la musica come strumento di inclusione e crescita per i più giovani. Il compositore, scomparso nel 2003, è stato una figura centrale per la musica del Novecento europeo e un pioniere anche nell’ambito della musica elettronica. "Twice Upon…" è un’opera raramente eseguita: il suo debutto londinese è rimasto nella memoria dei partecipanti, mentre successivamente è stata presentata alla Philharmonie de Paris e al Festival pianistico della Ruhr. La tappa ferrarese risalta per la collaborazione tra istituzioni artistiche e formative del territorio, con una particolare attenzione alla dimensione educativa e sociale dell’esperienza artistica.

La produzione coinvolge direttamente i bambini nella creazione musicale, superando il modello rigidamente performativo in favore di un avvicinamento istintivo, esplorativo e di gruppo alla musica contemporanea. L’approccio ideato da Berio consente alle nuove generazioni di sperimentare la musica come forma di espressione e relazione, in un ambiente protetto ma aperto all’innovazione.

Il Teatro Comunale Claudio Abbado e l’introduzione allo spettacolo

Fondato originariamente nel 1798, il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara è una delle istituzioni culturali più rappresentative della città. Riaperto al pubblico nel 2014 dopo lunghi lavori di restauro, il teatro si distingue per l’impegno nella promozione della musica contemporanea e delle nuove espressioni artistiche.

La programmazione di "Twice Upon…" traduce concretamente questa vocazione verso la sperimentazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni.

In occasione dello spettacolo, il Ridotto del Teatro ospiterà alle ore 19 di sabato 14 marzo un’introduzione all’opera. L’appuntamento, riservato ai possessori del biglietto, offrirà un approfondimento sulle origini e la singolarità dell’opera di Berio, contribuendo ad arricchire la partecipazione del pubblico sia sotto il profilo musicale sia educativo.