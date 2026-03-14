Mahmood ha annunciato la sua intenzione di trasferirsi in Spagna, una scelta dettata dal desiderio di vivere con minori pressioni rispetto a quelle avvertite in Italia. Il cantante aspira a trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, senza la costante sensazione di essere osservato o perseguitato, evidenziando come la fama abbia inciso profondamente sulla sua quotidianità.

'Mi sento come una tigre allo zoo': il disagio della notorietà

Mahmood ha spiegato che una delle ragioni principali dietro questa decisione risiede nella difficoltà nel gestire l'attenzione costante di fan e media.

Ha condiviso il suo malessere nel sentirsi ripreso, specialmente in momenti di svago, e ha utilizzato un'efficace metafora per descrivere il suo stato d'animo: "Mi sento come una tigre bianca in uno zoo". Questa sensazione di essere costantemente sotto i riflettori lo ha portato a prendersi una pausa dai concerti e dalle nuove pubblicazioni musicali, dichiarando la necessità di tempo per ritrovare una nuova ispirazione.

Il rapporto con la fama e la vita personale

Nel corso di un'intervista, Mahmood ha condiviso anche un episodio personale che illustra il suo disagio nel vivere la notorietà in Italia. Ha raccontato di una relazione con una persona che, in seguito, gli ha rivelato che i propri figli erano suoi fan.

Mahmood ha sottolineato di non aver mai sentito il bisogno di celare la propria vita privata, riconoscendo il sostegno della madre come un pilastro fondamentale nel suo percorso. Ha inoltre ripercorso gli inizi della sua carriera musicale, ricordando i numerosi rifiuti ricevuti e le sfide affrontate per affermare il proprio stile, fino al successo ottenuto con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano ‘Soldi’.

Chi è Mahmood

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è un cantautore italiano celebre per aver vinto il Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022. La sua musica fonde influenze pop, urban e internazionali. Nel corso degli anni, si è distinto per la capacità di narrare esperienze personali e tematiche sociali attraverso i suoi testi, affermandosi come una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.