L’11 marzo 2026, alle ore 20:30, la violinista e cantante italo-messicana Noemi Gasparini debutterà a Bologna nella Sala Marco Biagi (via Santo Stefano 119). Si esibirà in duo con il pianista francese Dimitri Malignan, in un concerto promosso dalla rassegna Conoscere la Musica e fortemente voluto dal direttore artistico Alberto Martelli.

Noemi Gasparini, artista riconosciuta a livello internazionale per la sua collaborazione con i Flor de Toloache, gruppo mariachi femminile di New York, e con i Jarana Beat, band messicana che fonde influenze afro-americane, presenterà un repertorio eclettico.

Il programma intreccerà musica classica, sonorità latino-americane e composizioni originali. Nonostante la sua prolifica carriera nel pop, Gasparini mantiene salda la sua vocazione di virtuosa dell’archetto, come attestato dalla sua formazione accademica presso il Conservatorio di Parigi e la Manhattan School of Music. Al suo fianco, il pianista Dimitri Malignan, allievo di Benedetto Lupo all’Accademia di Santa Cecilia.

Un programma interamente francese

Il concerto segna il loro primo appuntamento pubblico insieme e propone un programma interamente dedicato alla musica francese. La serata si aprirà con la Prima Sonata per violino e pianoforte in la minore di Maurice Ravel, composizione giovanile pubblicata postuma nel 1975.

Seguirà la celebre Sonata per violino e pianoforte di Francis Poulenc. Il programma si concluderà con una rarità assoluta: l’unica Sonata per violino e pianoforte Op. 112 della compositrice francese Mél Bonis (1858-1937).

Il programma offre una prospettiva inedita su Mélanis Bonis, pseudonimo scelto per celare la sua identità femminile alle case editrici. Bonis si inserisce nella corrente impressionista-modernista, affiancandosi a figure come Debussy e Ravel. Allieva di César Franck, raggiunse l'apice della sua carriera nei vent'anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, dedicandosi a molteplici generi, in particolare per pianoforte e flauto, ma non per l'opera lirica. Il suo successo più noto rimane il Quartetto con pianoforte n.

1 del 1905, caratterizzato da uno stile affine a Fauré.

Contesto del concerto nella stagione bolognese

La rassegna Conoscere la Musica, che ospita questo evento, rappresenta una delle stagioni concertistiche più consolidate nel panorama bolognese. In precedenza, la rassegna aveva già visto esibizioni di Dimitri Malignan, sia in duo che come solista, con programmi dedicati a Schumann e Brahms, confermando l'impegno verso una proposta artistica di alta qualità e varietà per il pubblico cittadino.

Il contesto culturale del luogo

La Sala Marco Biagi, situata in via Santo Stefano 119, nel cuore di Bologna, è riconosciuta come sede privilegiata per eventi musicali e culturali. Questo concerto si inserisce in una ricca tradizione cittadina che valorizza sia talenti emergenti sia artisti affermati, con un'attenzione particolare alla riscoperta della musica di tradizione europea e contemporanea.