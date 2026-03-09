Stefano Massini, narratore e drammaturgo italiano, debutta sulla rete Nove con "Io, Vladimir", uno spettacolo concepito per la televisione e dedicato a Vladimir Putin. Il programma, ideato, scritto e raccontato da Massini, va in onda in prima serata e rappresenta una novità nel palinsesto televisivo italiano per costruzione e approccio biografico. L’intento dichiarato è di narrare, in maniera accessibile e diretta, il percorso di formazione di Vladimir Putin, privilegiando i momenti determinanti del suo carattere e della sua azione pubblica.

"Non recito Putin – spiega Massini – non imito Putin, racconto cosa ci dice la vicenda di un uomo che è diventato l’immagine e il riferimento stesso del potere assoluto nella Russia contemporanea."

Il racconto scenico di Massini su Vladimir Putin

Il progetto segna un esperimento nella televisione generalista: Massini porta per la prima volta in questa forma una figura di assoluta preminenza sulla scena internazionale direttamente davanti al pubblico italiano in formato di racconto scenico, accompagnando la narrazione con immagini, musiche e suggestioni visive appositamente orchestrate. Lo spettacolo mira ad adottare un metodo di "racconto in carne e ossa", mantenendo la narrazione radicata nei fatti, sia personali sia storici, rifiutando la caricatura facile e ogni cronaca di costume.

"Io, Vladimir" non intende essere una satira né una lettura ideologica, ma si pone l’obiettivo di esplorare il ritratto di Putin come autorappresentazione del potere. Massini sottolinea come molte impronte del leader russo affondino negli anni Ottanta e Novanta, attraversando la fine del regime sovietico, la stagione di Eltsin e le grandi trasformazioni della Russia. L’autore sostiene: "La vicenda di Vladimir Putin racconta il modo in cui potere e popolo si sono guardati negli occhi, e ciascuno ha scelto l’altro, in un patto che resiste alle crisi e alle tensioni più forti." Il tentativo di penetrare nei risvolti meno noti della biografia di Putin è supportato da una precisa documentazione storica, attenendosi alle cronache del periodo e assemblando anche aneddoti della crescita personale dell’attuale presidente della Federazione Russa.

La scelta del Nove di trasmettere il racconto di Massini in prima serata conferma l’attenzione della rete verso le produzioni originali che uniscono narrazione teatrale e divulgazione storica. Questa modalità di racconto si inserisce all’interno di una programmazione che negli ultimi anni ha visto un ampliamento di proposte "high concept" dedicate a personaggi e temi politici internazionali, ponendo attenzione non solo sulla cronaca, ma anche sull’approfondimento dei fenomeni di potere.

Stefano Massini: autore, narratore e innovatore tra teatro e televisione

Stefano Massini, classe 1975, è uno degli autori teatrali italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Celebre per opere come "Lehman Trilogy", rappresentate nei maggiori teatri italiani ed europei e adattate anche all’estero, Massini è noto per la sua capacità di unire una rigorosa ricerca sulle fonti storiche a una narrazione emotiva e coinvolgente.

Nella sua carriera ha spesso scelto di raccontare grandi figure della storia contemporanea, adottando un taglio personale e divulgativo. La sua attività comprende numerose collaborazioni televisive, in particolare con programmi di approfondimento, e una lunga esperienza come editorialista.

La presenza di Massini su Nove si inserisce in una strategia editoriale che punta a valorizzare la narrazione televisiva come occasione di riflessione e conoscenza. L’attesa per "Io, Vladimir" testimonia l’interesse verso nuovi format in grado di coniugare informazione e spettacolo, offrendo al pubblico italiano strumenti per comprendere le dinamiche del potere globale attraverso una prospettiva narrativa originale e articolata.