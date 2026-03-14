Phil Campbell, storico chitarrista britannico, è una figura di spicco nella scena heavy metal internazionale, noto soprattutto per la sua lunga e proficua militanza nei Motörhead. Nato il 7 maggio 1961 a Pontypridd, in Galles, Campbell ha lasciato un'impronta indelebile grazie al suo stile distintivo e a una dedizione incrollabile alla musica.

La leggendaria avventura nei Motörhead

La carriera musicale di Campbell prese avvio negli anni Settanta, culminando nel 1979 con la fondazione della band Persian Risk. Il suo ingresso nei Motörhead avvenne nel 1984, scelto personalmente da Ian 'Lemmy' Kilmister e affiancato dal chitarrista Michael 'Würzel' Burston.

Da quel momento, Campbell divenne un pilastro insostituibile della formazione, partecipando alla registrazione di ben sedici album in studio e intraprendendo innumerevoli tour mondiali. Dopo l'uscita di Burston nel 1995, Campbell assunse il ruolo di unico chitarrista, mantenendolo fino allo scioglimento del gruppo nel 2015, una conclusione segnata dalla prematura scomparsa di Lemmy.

Progetti futuri e legami familiari

Conclusa l'era dei Motörhead, Campbell ha dato vita al suo progetto personale, Phil Campbell and the Bastard Sons, coinvolgendo attivamente i suoi tre figli. Nel 2019, il gruppo ha pubblicato l'album “Old Lions Still Roar”, testimoniando la continua vitalità artistica del chitarrista.

La sua passione per la chitarra e la composizione musicale rimane intatta. Al di fuori della scena musicale, Campbell è universalmente riconosciuto come un marito devoto, un padre amorevole e un nonno orgoglioso, profondamente stimato da quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo.

Phil Campbell: un'icona dell'heavy metal

Considerato uno dei chitarristi più rappresentativi dell'heavy metal, Phil Campbell ha iniziato il suo percorso musicale in giovane età a Pontypridd, trovando ispirazione nei grandi maestri del rock. La sua carriera è costellata di collaborazioni di rilievo e ha inciso profondamente nella storia della musica, sia attraverso il suo contributo ai Motörhead sia tramite i suoi progetti individuali, consolidando la sua eredità artistica.