Pordenone celebra il centenario della nascita del leggendario trombettista e compositore Miles Davis con l'evento "Listen to This – 100 anni di Miles Davis", un percorso espositivo e multimediale. L'iniziativa, inaugurata il 4 aprile e visitabile fino al 2 giugno, si tiene negli spazi della Galleria Harry Bertoia, nel cuore della città. Rappresenta una delle principali celebrazioni italiane dedicate al genio del jazz in occasione del suo centenario.

Ideata da Giuseppe Segato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone, la mostra si propone di narrare le molteplici influenze e i numerosi volti di Davis, figura centrale del jazz mondiale nel XX secolo.

Il percorso espositivo si avvale di registrazioni audio e video, fotografie, documenti storici e oggetti legati alla sua straordinaria carriera, offrendo un'immersione completa nella musica e nella vita dell'artista. L'evento include anche una ricca programmazione di incontri, concerti, conferenze e proiezioni cinematografiche, esplorando il contributo di Davis all'innovazione musicale e i suoi legami con altri grandi artisti del Novecento.

Un viaggio multimediale nella storia di Miles Davis

Il cuore della mostra "Listen to This" è un viaggio cronologico attraverso le tappe fondamentali della vita e della carriera di Davis, dagli esordi ai grandi successi internazionali. La rassegna si distingue per l'ampio impiego di tecnologie interattive, che permettono al pubblico di ascoltare estratti dai suoi album più celebri, visionare filmati inediti e approfondire le sue collaborazioni più influenti, come quelle con Gil Evans, John Coltrane e Herbie Hancock.

Accanto ai materiali multimediali, sono esposti strumenti musicali appartenuti a musicisti che hanno lavorato con Davis e memorabilia che ricostruiscono il contesto culturale degli Stati Uniti tra gli anni Quaranta e Novanta.

L'obiettivo della mostra è restituire non solo il ritratto del musicista, ma anche quello dell'uomo che ha attraversato e contribuito a reinventare generi e linguaggi della musica. L'esposizione mira a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, dagli esperti di jazz ai giovani ascoltatori, attraverso laboratori didattici e visite guidate.

Pordenone e la sua tradizione jazzistica

La Galleria Harry Bertoia, sede dell'esposizione, è un'importante realtà espositiva centrale a Pordenone, nota per ospitare regolarmente mostre artistiche e culturali.

La città friulana vanta una tradizione consolidata nell'organizzazione di eventi legati al jazz, tra cui il rinomato festival "Pordenone Jazz", nato nei primi anni Duemila e oggi un punto di riferimento per artisti italiani e internazionali. In questo contesto, la celebrazione di Miles Davis si inserisce come naturale prosecuzione di un legame che unisce il territorio, l'innovazione musicale e l'apertura internazionale.

L'evento "Listen to This" offre l'opportunità di riscoprire non solo il lascito artistico di Davis, ma anche il ruolo di Pordenone come polo vitale per la musica contemporanea. La mostra, frutto della collaborazione di partner istituzionali e associazioni musicali, conferma l'impegno della città nell'investire nella cultura come motore di crescita per la comunità.