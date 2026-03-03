Il concerto di Roberto Vecchioni, originariamente previsto al Teatro Ivo Chiesa di Genova, è stato rinviato a causa di motivi di salute che riguardano l'artista. L'annuncio è stato diramato dagli organizzatori, i quali hanno reso nota l'esigenza di posticipare l'evento per permettere a Vecchioni di osservare un periodo di riposo necessario.

Nuova data e gestione dei biglietti

La nuova data fissata per il concerto genovese è il 27 maggio 2025. I biglietti già in possesso del pubblico rimarranno validi per la nuova esibizione. Coloro che preferissero ottenere un rimborso avranno la possibilità di richiederlo entro il termine stabilito dagli organizzatori, attenendosi alle procedure indicate dal circuito di vendita.

La comunicazione ufficiale

La scelta di rinviare il concerto è stata intrapresa con l'obiettivo primario di tutelare la salute di Roberto Vecchioni. Gli organizzatori hanno manifestato il proprio rammarico per l'eventuale disagio causato ai fan, garantendo che tutte le informazioni pertinenti sono reperibili attraverso i canali di comunicazione ufficiali.

Roberto Vecchioni: un profilo

Roberto Vecchioni si distingue come cantautore, scrittore e docente italiano. La sua fama è legata a brani iconici quali “Samarcanda” e “Chiamami ancora amore”, testimonianza di una carriera artistica che attraversa pluridecenni nel panorama musicale nazionale.