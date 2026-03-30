Il Teatro Duse di Bologna ha inaugurato un innovativo laboratorio di sartoria, ponendo l'accento sull'upcycling applicato alla moda teatrale. Questa iniziativa, fulcro delle attività didattiche e creative della stagione, si svolge negli spazi storici del teatro, coinvolgendo attivamente studentesse e studenti. L'obiettivo è il recupero e la trasformazione di costumi di scena, promuovendo una riflessione concreta sulla sostenibilità sia nel settore della moda che in quello teatrale. Il progetto offre strumenti pratici per ripensare il ciclo di vita dei materiali di scena e per sperimentare nuove forme di creatività responsabile.

I partecipanti al laboratorio si confrontano direttamente con il tema del riutilizzo dei tessuti, acquisendo competenze sartoriali e sviluppando una maggiore sensibilità verso l'impronta ecologica della produzione teatrale. Cecilia Di Donato, coordinatrice del progetto, ha sottolineato l'importanza di questa proposta: “Abbiamo ritenuto fondamentale proporre questo laboratorio in un momento in cui la sostenibilità è uno dei valori centrali della formazione artistica, perché crediamo in una moda capace di dialogare con la storia dei costumi e l'innovazione ecologica”. L'esperienza, rivolta principalmente ai giovani che frequentano istituti di moda e scuole di teatro, rappresenta un'occasione significativa di crescita personale e collettiva, facilitata dal confronto con professionisti della sartoria e artisti del settore.

Il Teatro Duse e la sartoria teatrale

Fondato nel 1822 e intitolato alla celebre attrice Eleonora Duse, il Teatro Duse si conferma come uno dei poli culturali più attivi e riconoscibili di Bologna. Questa nuova iniziativa si inserisce in una lunga tradizione che ha visto il teatro distinguersi per innovazione e sperimentazione, anche nell'ambito sartoriale. La sartoria teatrale, elemento cardine del nuovo laboratorio, ha da sempre accompagnato la produzione di spettacoli di prosa, lirica e danza che calcano il palcoscenico del Duse. Grazie alla qualità artigianale delle realizzazioni e all'attenzione meticolosa per il dettaglio, i costumi creati nelle sue officine hanno spesso arricchito la scena nazionale.

Il laboratorio si avvale della collaborazione di maestri sartori e costumisti di lunga esperienza, incaricati di trasmettere conoscenze e tecniche di lavorazione, sia tradizionali che innovative. L'iniziativa non si limita a un percorso formativo interno, ma prevede anche momenti di apertura alla cittadinanza, con incontri, visite guidate e presentazioni dei progetti sartoriali realizzati dagli studenti. In questo modo, il teatro rafforza il suo ruolo di punto di riferimento cittadino nella promozione della cultura materiale e della sostenibilità legata alla produzione artistica.

Valorizzazione delle competenze e sostenibilità nel teatro

Il laboratorio del Teatro Duse si inserisce in una strategia più ampia volta alla valorizzazione delle competenze tecnico-artistiche e alla promozione della sostenibilità nei processi creativi.

Gli spazi storici del teatro, oggetto di rinnovamento negli ultimi decenni, ospitano regolarmente corsi professionali e workshop, mantenendo un focus costante sugli aspetti artigianali e sulla capacità di adattamento alle esigenze sceniche contemporanee. Il coinvolgimento attivo di studenti, insegnanti e professionisti contribuisce alla creazione di una comunità creativa impegnata nella diffusione di pratiche etiche nel mondo dello spettacolo.

Il teatro manifesta così la volontà di rafforzare il proprio ruolo nel panorama delle arti performative, promuovendo una cultura della responsabilità ambientale che si riflette concretamente nelle scelte produttive, nella didattica e nelle attività rivolte al pubblico.