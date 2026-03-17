La Filarmonica Arturo Toscanini presenta due serate speciali, "Irresistibile Jazz", all’Auditorium Paganini di Parma il 19 e 20 marzo alle 20.30. Sotto la direzione di Wayne Marshall, rinomato interprete del repertorio americano del Novecento, e con il solista Pierre Génisson, tra i maggiori clarinettisti francesi, i concerti offrono un originale dialogo tra musica sinfonica, jazz e creazione contemporanea, esplorando l'immaginario musicale americano del secolo scorso.

Il Programma Musicale

Il programma si apre con "CambiareRotta" di Riccardo Panfili, nuova commissione della Filarmonica Toscanini in prima esecuzione assoluta.

Segue il Concerto per clarinetto di Aaron Copland, scritto per Benny Goodman, il “Re dello Swing”, che fonde lirismo, virtuosismo e libertà jazzistica. Il percorso continua con i Three Preludes di George Gershwin, nell’orchestrazione per clarinetto e orchestra di Bruno Fontaine, che ne esaltano vitalità e raffinatezza. L’omaggio a Goodman include una selezione di celebri standard jazz, evocando l’energia delle big band. La serata si conclude con due capolavori di Leonard Bernstein: l’Ouverture da Candide e il balletto "Fancy Free", ambientato nella New York in tempo di guerra, una partitura vivace tra ritmi sincopati, echi di blues e scrittura colta.

I Protagonisti: Marshall e Génisson

Il direttore Wayne Marshall, riconosciuto interprete del repertorio americano del Novecento, guida la Filarmonica Toscanini in questa innovativa proposta.

Pierre Génisson, oltre ai concerti all'Auditorium Paganini, si esibirà il 22 marzo nella rassegna "Grandi Interpreti" alla Sala Gavazzeni del CPM Toscanini. Con la Toscanini Academy, Génisson presenterà un programma che esplorerà ulteriormente il jazz, con standard, evergreen e la celebre "Rhapsody in Blue".

La Filarmonica Arturo Toscanini: Impegno e Visione

Fondata a Parma nel 1975, la Filarmonica Arturo Toscanini è oggi una delle principali istituzioni sinfoniche italiane. Con sede all’Auditorium Paganini, l’orchestra ha consolidato la sua fama in quasi cinquant’anni, distinguendosi a livello nazionale e internazionale per tournée e collaborazioni con direttori e solisti di prestigio. La sua identità si riflette in un cartellone che spazia dai classici alle novità contemporanee, con attenzione a progetti educativi e multidisciplinari.

La scelta di artisti come Wayne Marshall e Pierre Génisson, la commissione di nuove opere come quella di Riccardo Panfili e il costante dialogo con il jazz e la musica americana, evidenziano la vocazione internazionale dell’orchestra. L’iniziativa "Irresistibile Jazz" incarna perfettamente questo equilibrio tra tradizione e innovazione, tratto distintivo della Filarmonica Toscanini.