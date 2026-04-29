Torna, anche per quest'anno, l'atteso appuntamento centrale con la solidarietà: “Con il cuore, nel nome di Francesco”. L'iniziativa, promossa dai frati del Sacro Convento di Assisi, è fissata per il 3 giugno 2026 e si propone di rinnovare il profondo impegno dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali nel sostenere e promuovere azioni benefiche a favore delle persone più vulnerabili. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco, un luogo che è simbolo indiscusso della spiritualità e dell'arte italiana.

Concepita come una vera e propria maratona di solidarietà, “Con il cuore” offre una serata televisiva ricca di contenuti, animata dalla presenza di artisti di fama e testimoni d'eccezione.

Questi si alterneranno sul palco in momenti musicali toccanti e racconti dal forte impatto umano ed emotivo. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico vasto e sensibile nella raccolta fondi destinata a sostenere progetti umanitari sia sul territorio italiano che nelle aree più fragili e bisognose del mondo. Fra Marco Moroni, Rettore del Sacro Convento, ha ribadito l'importanza dell'iniziativa, sottolineando: “Ancora una volta Assisi si fa portavoce di una chiamata alla fratellanza attraverso la carità concreta”.

L'impatto sociale e culturale di un evento unico

Questa iniziativa rappresenta un'efficace fusione tra arte, musica e solidarietà, trasformando la serata in un prezioso momento di incontro e condivisione per diverse generazioni e sensibilità.

Al di là della beneficenza diretta, la maratona si distingue per la sua notevole capacità di mantenere alta l'attenzione a livello nazionale su tematiche cruciali come la povertà, le emergenze umanitarie globali e le commoventi storie di resilienza personale. Gli spettacoli musicali, sapientemente affiancati da narrazioni profonde e immagini evocative, elevano la Basilica di San Francesco non solo a magnifico scenario, ma anche a protagonista attiva del messaggio francescano di accoglienza e aiuto al prossimo.

La Basilica di San Francesco: cuore pulsante di spiritualità e impegno

La Basilica di San Francesco di Assisi, riconosciuta come patrimonio UNESCO dal 2000, si erge come uno dei più significativi centri spirituali d'Europa.

Al suo interno custodisce opere d'arte di inestimabile valore, capolavori fondamentali della pittura e dell'architettura medievale, tra cui spiccano gli affreschi di maestri come Giotto e Cimabue. Il Sacro Convento, che costituisce il cuore dell'Ordine francescano, non si limita all'attività religiosa, ma svolge anche un'opera costante e capillare di promozione culturale e sociale. Le numerose iniziative benefiche, tra cui spicca “Con il cuore”, si inseriscono in una tradizione secolare di sostegno agli emarginati e di promozione della dignità umana. Grazie a queste molteplici attività, la città di Assisi si conferma ogni anno come una delle principali capitali italiane della solidarietà e della cultura, attirando migliaia di visitatori e sostenitori da ogni angolo del mondo.