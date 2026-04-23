Il concerto di Marilyn Manson, atteso a Ferrara, non potrà contare sull'ospitalità del convento delle suore di San Vincenzo, una tradizione consolidata per gli artisti che si esibiscono in città. La notizia, che segna un cambiamento significativo per il Ferrara Summer Festival, è stata ufficializzata dal sindaco Alan Fabbri tramite un post sui suoi canali social.

Fabbri ha spiegato che la decisione è maturata a seguito della vasta attenzione mediatica generata dalla prospettiva dell'alloggio di Manson nel convento. Le suore, infatti, avrebbero ricevuto "ordini dall'alto", presumibilmente dalla Curia, che impongono il ritiro del loro supporto non solo per l'evento legato a Marilyn Manson, ma per l'intera durata del festival estivo ferrarese.

La tradizione interrotta e la reazione del sindaco

Per anni, il convento delle suore di San Vincenzo ha rappresentato un punto di riferimento e un'accogliente area backstage per gli artisti che si esibivano in piazza Ariostea. Questa consuetudine, che in passato aveva beneficiato anche band di richiamo come gli Slipknot, si interrompe ora, lasciando un vuoto nell'organizzazione logistica del festival.

Il sindaco Fabbri ha espresso profondo rammarico per questa interruzione, sottolineando come le suore non abbiano alcuna colpa diretta nella vicenda e ringraziandole pubblicamente per il prezioso aiuto offerto negli anni. Il primo cittadino ha poi condiviso una riflessione personale, evidenziando la sua visione di una Chiesa che dovrebbe privilegiare il dialogo e l'accoglienza, specialmente verso coloro che potrebbero essere considerati "pecorelle smarrite".

Fabbri ha manifestato perplessità di fronte a una "chiusura a prescindere", soprattutto da parte di chi, a suo dire, non manca mai di attaccarlo pubblicamente su temi simili.

Il futuro del Ferrara Summer Festival: nuove soluzioni in arrivo

La revoca del supporto da parte del convento impone agli organizzatori del Ferrara Summer Festival di individuare rapidamente una nuova sistemazione per gli artisti. Il sindaco Alan Fabbri ha rassicurato che l'amministrazione è già attivamente impegnata nella ricerca di una struttura alternativa, garantendo che il festival si svolgerà regolarmente.

Nonostante il contrattempo, Fabbri ha ribadito l'invito al pubblico a partecipare numeroso, assicurando che anche quest'anno il Ferrara Summer Festival offrirà un calendario ricco di grandi appuntamenti musicali. La speranza, ha concluso il sindaco, era di poter raccontare una "bella immagine e storia" legata all'ospitalità nel convento, che purtroppo non sarà possibile realizzare.