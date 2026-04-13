Nicole Kidman ha rivelato la sua intenzione di intraprendere il percorso per diventare una doula della morte, una figura dedicata all'accompagnamento di chi si trova nelle fasi finali della vita, offrendo supporto sia ai malati che alle loro famiglie durante il difficile momento del trapasso. L'annuncio è stato fatto dall'attrice in una recente intervista, in concomitanza con la presentazione della miniserie "Expats" e la promozione della sua collaborazione con Chanel. Kidman ha definito questo futuro impegno come un modo per restituire conforto e sollievo nelle ultime tappe dell'esistenza.

L'attrice, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui un Oscar, ha spiegato la sua motivazione: "Voglio essere presente e dare conforto a chi sta per morire e ai loro cari. Mi piacerebbe riuscire, con la mia presenza, a rendere meno traumatico e più sereno l'addio". La decisione, ha raccontato Kidman, scaturisce anche da esperienze personali e da una crescente riflessione sull'importanza dell'assistenza emotiva in situazioni di dolore e separazione. L'idea è quella di seguire una formazione specifica per poter svolgere il ruolo di doula in modo professionale e responsabile.

La figura della doula della morte: un ruolo crescente nell'accompagnamento al fine vita

La doula della morte, o end-of-life doula, è una figura che sta acquisendo progressivamente rilevanza anche in Occidente.

Il termine "doula" deriva dal greco e, tradizionalmente, si riferisce alla persona che assiste le donne durante la gravidanza e il parto. In ambito palliativo, la doula offre ascolto, sostegno psicologico ed emotivo, aiuta a gestire questioni pratiche e accompagna le famiglie nell'elaborazione del lutto. Negli ultimi anni, in particolare in paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Australia, questa professione è in crescita e viene spesso offerta in collaborazione con servizi sanitari e hospice.

Nicole Kidman ha evidenziato come la sua scelta sia stata profondamente influenzata da perdite familiari e dalla volontà di promuovere un approccio più empatico nell'accompagnamento al fine vita. La sua fama internazionale contribuisce a focalizzare l'attenzione su una figura ancora poco diffusa, ma sempre più richiesta nelle cure palliative moderne.

La decisione dell'attrice sottolinea la necessità di un supporto umano che vada oltre quello medico e infermieristico, specialmente nei momenti in cui si affrontano dolore, separazione e lutto.

L'impegno sociale e filantropico di Nicole Kidman

Nicole Kidman è da tempo attivamente coinvolta in iniziative filantropiche e sociali a livello globale. Nel corso della sua carriera, si è distinta per il sostegno a numerose organizzazioni non governative e per il suo ruolo di Goodwill Ambassador dell'UNICEF e UN Women, dedicandosi a iniziative in difesa dei diritti dei bambini e delle donne. Il nuovo interesse per il ruolo di doula della morte rappresenta una naturale prosecuzione di questa sensibilità, ora estesa anche alle tematiche dell'accompagnamento e della dignità nelle fasi finali dell'esistenza.

Sebbene la formazione da doula sia un percorso ancora poco conosciuto nel mondo dello spettacolo, la scelta personale di Kidman apre un dibattito significativo sul valore della presenza e della cura nelle situazioni più delicate. L'impegno dell'attrice australiana offre un esempio di come figure pubbliche possano contribuire a illuminare temi di grande attualità e umanità, rafforzando la consapevolezza collettiva riguardo alla gestione del fine vita e al supporto offerto alle famiglie, in linea con iniziative già consolidate in ambito anglosassone.