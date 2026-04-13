La nuova edizione di Milano Moda Design, che si svolge dal 19 al 26 aprile in concomitanza con la Milano Design Week, si annuncia con un calendario ricco di oltre cinquanta appuntamenti. La manifestazione, promossa dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi), celebra l'incontro tra moda e design attraverso un programma che include presentazioni, installazioni ed eventi speciali, evidenziando il dialogo costante tra creatività, industria e cultura nel capoluogo lombardo.

L'evento vede la partecipazione di brand di primo piano come Armani/Casa, Borbonese, Dolce&Gabbana, Fendi, Luisa Beccaria (con la sua tableware), Roberto Cavalli e Versace Home, tutti impegnati nella presentazione delle proprie home collection.

Tra le iniziative più attese spicca "Gucci Memoria", una mostra curata da Demna e allestita negli storici Chiostri di San Simpliciano. L'esposizione propone una rilettura simbolica dei centocinque anni di storia del brand, con una narrazione articolata e sarà aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile, previa registrazione online.

Eventi e Progetti Speciali

Il calendario delle iniziative include anche "Prada Frames", un simposio multidisciplinare curato da Formafantasma presso Santa Maria delle Grazie, che esplora il complesso rapporto tra ambiente naturale e design. Jil Sander presenta "Reference Library", una mostra che espone una selezione di libri curata da sessanta creativi, tra cui il direttore creativo Simone Bellotti.

Paul & Shark svela una collaborazione con l’Archivio Alessandro Mendini, mentre Maliparmi ospita nella sua boutique di via Solferino i Monocromi Vesuviani di Fucina Colantuoni Posillipo. Antonio Marras propone un racconto immersivo tra moda, arte, design e memoria della sua Sardegna con il progetto "PicNic a Le Vasche di Ciu’ Peppì".

Anche le istituzioni formative sono protagoniste: l’Accademia del Lusso organizza la mostra “Dall’arte al Tessuto”, realizzata dai suoi studenti per esplorare l'interazione tra discipline creative e arte tessile. La contaminazione tra diversi linguaggi creativi è un elemento chiave, come sottolineato da Carlo Capasa, presidente di Cnmi: “Milano è un ecosistema unico dove moda, design, industria e creatività sono in dialogo costante.

Questa contaminazione rende la nostra città unica nel panorama internazionale”.

Sedi Storiche e Dialogo con il Contemporaneo

La scelta di sedi storiche come i Chiostri di San Simpliciano per "Gucci Memoria" e Santa Maria delle Grazie per "Prada Frames" evidenzia la volontà di integrare il patrimonio artistico e architettonico con i linguaggi contemporanei della moda e del design. I Chiostri, parte dell’omonima basilica fondata nel XV secolo, sono oggi un importante spazio espositivo milanese. Santa Maria delle Grazie, patrimonio dell’umanità Unesco dal 1980, è celebre per il Cenacolo di Leonardo da Vinci e ospita regolarmente eventi culturali di risonanza internazionale.

Il percorso di Milano Moda Design 2026 conferma la centralità della città come crocevia internazionale di stili, linguaggi e innovazione nei campi del design e della moda.

Questa edizione si distingue per la varietà degli appuntamenti e per la capacità di reinterpretare in chiave contemporanea sia la memoria storica dei brand – come dimostra la mostra "Gucci Memoria" – sia la vocazione di Milano come laboratorio di creatività aperto a influenze nazionali e internazionali.