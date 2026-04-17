È disponibile in digitale “Lux (Complete Works)” (Columbia Records), versione completa dell'album “Lux” di Rosalía, già certificato Oro in Italia. La pubblicazione rende accessibili quattro brani inediti per il pubblico digitale: “Jeanne”, “Novia Robot”, “Dios es un Stalker (versìon Francotiradora)” e il nuovo singolo in dialetto siciliano “Focu ’Ranni”, con videoclip esclusivo su Apple Music e Spotify. Rosalía, artista e produttrice vincitrice di Grammy e Latin Grammy, consolida il suo progetto più recente, apprezzato per la sua innovativa fusione musicale.

Le tracce inedite e la loro accessibilità

L'apertura del repertorio digitale è un momento atteso. Le canzoni “Jeanne”, “Novia Robot” e “Focu ’Ranni”, prima disponibili solo su supporti fisici, sono ora fruibili sulle principali piattaforme di streaming. Rosalía stessa ha confermato la notizia sui suoi canali social. Durante il Motomami World Tour, l'artista aveva già offerto un assaggio di questi brani, eseguendoli dopo “Despechá”. Fino a questa pubblicazione, le esibizioni live o il possesso delle edizioni fisiche erano l'unico modo per apprezzarle.

Rosalía: innovazione e successi globali

Rosalía è figura influente della musica contemporanea. Il suo album “El Mal Querer” (2018) ha rivoluzionato il flamenco con generi spagnoli tradizionali, valendole un Grammy e otto Latin Grammy, incluso Album dell’Anno, e rendendola la prima artista di lingua spagnola nominata come Miglior Nuovo Artista ai Grammy Awards americani.

Il successo è proseguito con “Motomami” (2022), certificato Platino in Italia. Acclamato dalla critica, ha debuttato al primo posto nella classifica mondiale di Spotify, ottenendo un punteggio elevatissimo su Metacritic (95). Rosalía ha curato ogni aspetto, consolidando il suo ruolo di innovatrice e lanciando il Motomami World Tour. Con “Lux (Complete Works)”, l'artista prosegue il suo percorso di sperimentazione e valorizzazione delle sue radici culturali.