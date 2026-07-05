Alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto è stata inaugurata la mostra personale di Marco Nereo Rotelli, “PPP - Pound Poesia Pasolini”. L’esposizione, visitabile dal 5 luglio al 13 settembre 2026, presenta opere storiche dedicate a Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini, due figure centrali del Novecento. L’iniziativa si inserisce nel programma del Festival dei Due Mondi ed è organizzata dai Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, con la Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto e il supporto di Albornoz Palace Hotel.

Il progetto trae ispirazione dal celebre incontro del 1967 tra Pound e Pasolini, avvenuto a Spoleto durante la “Settimana della poesia” voluta da Giancarlo Menotti. Questo momento storico è documentato da un video delle Teche Rai, che offre al pubblico la possibilità di rivivere il dialogo tra due personalità distinte, ma unite dalla potenza della parola. Durante il vernissage del 5 luglio, il poeta Davide Rondoni ha animato un reading poetico, arricchendo i temi della mostra. Nella stessa occasione, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, ha conferito a Marco Nereo Rotelli e a Davide Rondoni la Medaglia della Camera dei Deputati.

Le opere in mostra: tra denuncia e viaggio poetico

La mostra espone tre grandi lastre d’acciaio che riportano le sentenze processuali contro Pasolini. Queste opere, già presentate nel 2001 alla Biennale Arte di Venezia nell’installazione “Bunker Poetico” diretta da Harald Szeemann, testimoniano la violenza culturale e giudiziaria subita dal poeta. Accanto, le “Porte poetiche”, lavori storici di Rotelli ispirati a Pound e parte del progetto “Promenade der Poesie”. Queste porte, con versi del poeta statunitense, simboleggiano il passaggio, il viaggio e l’attraversamento della conoscenza, trasformando la poesia in un’esperienza fisica e mentale.

La mostra, non una commemorazione, ma una profonda riflessione sul destino del poeta nella società contemporanea, sulle persecuzioni, le incomprensioni e sulla capacità della parola di superare il tempo.

La scelta di Spoleto assume un significato particolare, poiché fu in questa città che si concretizzò un momento di superamento delle incomprensioni tra Pound e Pasolini, grazie all’incontro promosso da Menotti nel 1967.

Informazioni utili per la visita

La mostra è allestita presso la Rocca Albornoz, Piazza Campello 1, Spoleto. È aperta al pubblico fino al 13 settembre 2026, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:20 (ultimo ingresso alle 18:45). Un finissage è previsto l’8 settembre alle 17:30, in collaborazione con il Piccolo Museo della Poesia, con la partecipazione di poeti internazionali.

L’evento rafforza il prestigio culturale di Spoleto, città umbra che ospita annualmente il Festival dei Due Mondi.

La Rocca Albornoz, edificata dal 1367, è oggi un importante museo che, attraverso iniziative come questa, conferma la vocazione della città a essere un crocevia di dialogo tra le arti e la cultura.

Per informazioni, contattare il numero 0743 223055 o l’indirizzo email drm-umb.muducatospoleto@cultura.gov.it.