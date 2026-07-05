La Rocca Albornoz di Spoleto ospita, dal 5 luglio al 13 settembre 2026, la mostra personale di Marco Nereo Rotelli intitolata “PPP - Pound · Poesia · Pasolini”. L'esposizione presenta opere storiche dedicate a Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini. L'inaugurazione, nell'ambito del Festival dei Due Mondi, ha visto Federico Mollicone conferire la Medaglia della Camera dei Deputati a Rotelli e al poeta Davide Rondoni, che ha anche curato un reading.

Il progetto espositivo, promosso dai Musei nazionali di Perugia con la Fondazione Festival dei Due Mondi, ruota attorno al celebre incontro del 1967 tra Pound e Pasolini, rievocato da un video delle Teche Rai.

La mostra è una riflessione sul destino del poeta nella società contemporanea, sulle persecuzioni e la capacità della parola di attraversare il tempo. Tra le opere spiccano tre grandi lastre d’acciaio con le sentenze processuali contro Pasolini. Le “Porte poetiche” dedicate a Pound trasformano versi iconici in un'esperienza fisica e mentale.

La Rocca Albornoz: storia millenaria e Museo del Ducato

La Rocca Albornoz, imponente fortezza spoletina edificata tra il 1359 e il 1363 per volere del cardinale Egidio Albornoz, sorge sul colle Sant’Elia in posizione dominante. Progettata da Matteo di Giovannello da Gubbio “il Gattapone”, si caratterizza per sei torri difensive, due cortili interni e ambienti decorati come la Camera Pinta (XIV-XV secolo).

Residenza pontificia (ospitò Lucrezia Borgia nel 1499), fu poi carcere dal 1816 al 1982. I restauri successivi hanno portato, nel 2007, all'apertura del Museo Nazionale del Ducato.

Il Museo Nazionale del Ducato espone opere che narrano l'evoluzione storico-artistica del territorio e del Ducato di Spoleto dal tardo antico al Rinascimento, includendo corredi tombali longobardi, sculture e pitture romaniche e rinascimentali. Questa cornice storica, ricca di memoria, accentua le suggestioni della mostra di Rotelli, creando un profondo dialogo tra passato monumentale e sperimentazione poetica contemporanea.